Дубль Икарди принес "Интеру" победу над "Аталантой"

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Дубль Икарди принес "Интеру" победу над "Аталантой"

В матче 13-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Аталанту". Оба мяча в этом поединке на счету Мауро Икарди. Благодаря этой победе "Интер" поднялся на второе место в Серии А и на два очка отстает от лидирующего "Наполи". "Аталанта" осталась на 11-й позиции.

"Интер" – "Аталанта" - 2:0 (0:0)
Голы: Икарди, 51 - 1:0, Икарди, 60 - 2:0

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Сантон, Д`Амброзио, Миранда, Весино, Гальярдини, Валеро, Кандрева (Брозович, 73), Перишич, Икарди.

"Аталанта": Бериша, Паломино, Масьелло, Кастань, Толои, Гомес (Орсолини, 67), де Рон, Иличич (Петанья, 55), Кристанте, Куртич, Хатебур.

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