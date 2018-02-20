Дубль Иммобиле принес "Лацио" победу над "Вероной"

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Дубль Иммобиле принес "Лацио" победу над "Вероной"

В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Лацио" обыграл "Верону".

"Лацио" – "Верона" 2:0

Голы: Иммобиле, 55 - 1:0, Иммобиле, 60 - 2:0

"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду (Мурджиа, 80), Лукаку (Луис Фелипе, 75), Уоллес, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Пароло, Лулич, Марушич, Иммобиле (Кайседо, 84).

"Верона": Николас, Вукович, Караччоло, Болдор, Ромуло, Фарес, Валоти, Ридер Матос (Петкович, 68), Бюхель (Кальвано, 58), Верде (Ааронс, 64), Кин.

Предупреждение: Николас (51). | http://soccernews.ru

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2 Ювентус 25 65
3 Рома 25 50
4 Лацио 25 49
5 Интер Милан 25 48
6 Сампдория 25 41
7 Милан 25 41
8 Аталанта 25 38
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 25 32
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 25 30
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 25 23
17 Кротоне 25 21
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