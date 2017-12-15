Дубль Иммобиле вывел "Лацио" в четвертьфинал Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Лацио" разгромил представителя Серии В "Читтаделлу". Дублем в этом поединке отметился Чиро Иммобиле, еще один гол на счету Фелипе Андерсона. Кроме того в свои ворота забил Агостини Камильяно. Единственный гол гостей на счету Паоло Бартоломеи. В следующем раунде турнира "Лацио" сыграет с "Фиорентиной".

"Лацио" – "Читтаделла" - 4:1 (3:1)

Голы: Иммобиле, 11 - 1:0, Фелипе Андерсон, 24 - 2:0, Камильяно, 36 (автогол) - 3:0, Бартоломеи, 41 - 3:1, Иммобиле, 87 - 4:1

"Лацио": Стракоша, де Врей, Габаррон, Лукаку, Уоллес (Луис Фелипе, 86), Милинкович-Савич (Лулич, 72), Мурджиа, Фелипе Андерсон (Кайседо, 64), Лейва, Баста, Иммобиле.

"Читтаделла": Палеари, Адорни, Пецци, Пелагатти, Камильяно (Сальви, 61), Сеттембрини, Бартоломеи, Лора, Фазоло (Куаме, 76), Арригини, Кьяретти (Скенетти, 65).

Не пропустите: Иммобиле - первый игрок Серии А, забивший 20 голов в этом сезоне. | http://soccernews.ru