Дубль Инсинье принес победу "Наполи" над "Болоньей"

Теги наполиболоньялоренцо инсинье

Дубль Инсинье принес победу "Наполи" над "Болоньей"В Неаполе состоялся матч в рамках 26 тура итальянской Серии А. "Наполи" принимал на своем поле "Болонью" и смог одержать победу со счетом 3:1. Дублем отметился нападающий хозяев Лоренцо Инсинье. Победа позволила неаполитанцам закрепиться на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата. Команда под руководством Гаттузо набрала 47 очков в 25 матчах. Гости остались на 12 месте, имея в своем активе 28 баллов.

"Наполи" - "Болонья" 3:1 (1:0)

Голы: Инсинье, 8 - 1:0, Осимхен, 65 - 2:0, Сориано, 73 - 2:1, Инсинье, 76 - 3:1

"Наполи": Оспина, Кулибали, Ррахмани, Гулям (Хюсай, 22), Ди Лоренцо, Демме, Зелиньски (Мариу Руй, 79), Инсинье (Элмаз, 79), Фабиан Руис, Политано, Мертенс (Осимхен, 53).

"Болонья": Скорупски, Мбайе (Медель, 76), Ларангейра, де Сильвестри, Сумаоро, Сванберг (Виньято, 76), Поли (Домингес, 58), Ольсен (Орсолини, 76), Сориано, Сансоне (Барроу, 65), Паласио.

Читайте также: "Милан" и "Наполи" поспорят за хавбека "Вероны" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 7 марта

Главные новости дня: 7 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов