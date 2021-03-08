Дубль Инсинье принес победу "Наполи" над "Болоньей"
В Неаполе состоялся матч в рамках 26 тура итальянской Серии А. "Наполи" принимал на своем поле "Болонью" и смог одержать победу со счетом 3:1. Дублем отметился нападающий хозяев Лоренцо Инсинье. Победа позволила неаполитанцам закрепиться на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата. Команда под руководством Гаттузо набрала 47 очков в 25 матчах. Гости остались на 12 месте, имея в своем активе 28 баллов.
"Наполи" - "Болонья" 3:1 (1:0)
Голы: Инсинье, 8 - 1:0, Осимхен, 65 - 2:0, Сориано, 73 - 2:1, Инсинье, 76 - 3:1
"Наполи": Оспина, Кулибали, Ррахмани, Гулям (Хюсай, 22), Ди Лоренцо, Демме, Зелиньски (Мариу Руй, 79), Инсинье (Элмаз, 79), Фабиан Руис, Политано, Мертенс (Осимхен, 53).
"Болонья": Скорупски, Мбайе (Медель, 76), Ларангейра, де Сильвестри, Сумаоро, Сванберг (Виньято, 76), Поли (Домингес, 58), Ольсен (Орсолини, 76), Сориано, Сансоне (Барроу, 65), Паласио.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17