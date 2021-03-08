Дубль Инсинье принес победу "Наполи" над "Болоньей"

В Неаполе состоялся матч в рамках 26 тура итальянской Серии А. "Наполи" принимал на своем поле "Болонью" и смог одержать победу со счетом 3:1. Дублем отметился нападающий хозяев Лоренцо Инсинье. Победа позволила неаполитанцам закрепиться на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата. Команда под руководством Гаттузо набрала 47 очков в 25 матчах. Гости остались на 12 месте, имея в своем активе 28 баллов.

"Наполи" - "Болонья" 3:1 (1:0)

Голы: Инсинье, 8 - 1:0, Осимхен, 65 - 2:0, Сориано, 73 - 2:1, Инсинье, 76 - 3:1

"Наполи": Оспина, Кулибали, Ррахмани, Гулям (Хюсай, 22), Ди Лоренцо, Демме, Зелиньски (Мариу Руй, 79), Инсинье (Элмаз, 79), Фабиан Руис, Политано, Мертенс (Осимхен, 53).

"Болонья": Скорупски, Мбайе (Медель, 76), Ларангейра, де Сильвестри, Сумаоро, Сванберг (Виньято, 76), Поли (Домингес, 58), Ольсен (Орсолини, 76), Сориано, Сансоне (Барроу, 65), Паласио.