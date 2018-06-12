Дубль Инуи принес Японии победу над Парагваем

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Дубль Инуи принес Японии победу над Парагваем

Сборная Японии в товарищеском матче была сильнее Парагвая. Дублем в этом поединке отметился Такаси Инуи. Напомним, что на ЧМ-2018 японцы сыграют в одной группе с Польшей, Сенегалом и Колумбией.

Япония – Парагвай - 4:2 (0:1)
Голы: Ромеро, 32 - 0:1, Инуи, 51 - 1:1, Инуи, 63 - 2:1, Сантандер, 77 (автогол) - 3:1, Ортис, 90 - 3:2, Кагава, 90+1 - 4:2

Япония: Хигасигути (Накамура, 46), Седзи, Эндо (Сакаи, 46), Уэда, Сакаи, Кагава, Сибасаки, Ямагути, Инуи (Усами, 79), Окадзаки (Харагути, 74), Муто (Осако, 64).

Парагвай: Вильяр (Агиляр, 12), Бальбуэна, Алонсо, Гомес (Вальдес, 56), Бенитес, Ортис, Ромеро (Санабрия, 65), Кардосо Лусена (Ромеро, 59), Барейро (Ромеро, 59), Сантандер, Санчес (Мендьета, 79).

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