Дубль Иско приносит "Реалу" первую домашнюю победу в Примере

Седьмой тур испанской Примеры завершался матчем в Мадриде, где в гости к местному "Реалу" пожаловал каталонский "Эспаньол". Победа выводила "сливочных" на 5 место турнирной таблицы с отрывом в 7 очков от лидирующей "Барселоны". Но о чемпионской гонке мадридцам думать рановато – в 3 предыдущих домашних встречах "Реал" заработал всего 2 очка. Еще одна оплошность на "Сантьяго Бернабеу" могла вызвать свист требовательных местных болельщиков, поэтому победа королевскому клубу была просто необходима.

Очень мощно начали мадридцы матч, и уже на первых минутах создали опасный момент: после отличного паса Асенсио, выскочил один на один с голкипером гостей Иско, но с его ударом Лопес справился. В следующей атаке испанец вновь оказался в центре внимания, мощно пробил из-за пределов штрафной - мяч полетел по центру прямо в руки вратарю "Эспаньола". Прижали хозяева каталонцев к чужой штрафной, явно намереваясь создать комфортное преимущество уже в начале встречи, но "попугаи" мужественно отбивались, не повторяя провалов дебюта встречи.

Давление "сливочных" не уменьшалась и ближе к середине тайма могли они открывать счет: после розыгрыша углового Роналду оказался с мячом на левом фланге, качнул защитника и навесил во вратарскую, где Серхио Рамос головой пробивал под перекладину, но Лопес в великолепном прыжке спас свою команду. А через пять минут "Реал" все-таки забил: Роналду сместился в центр с левого фланга и отдал проникающую передачу в штрафную на Иско, а испанец технично пробил с носка – мяч пролетел мимо Лопеса – 1:0.

Побежали хозяева добивать соперника, но никак не получалось забить у Криштиану Роналду. В одной из атак он принял мяч на левой стороне штрафной и, не давая мячу опуститься, мощно пробил по воротам Лопеса, но не попал в створ. А затем португалец, после паса из глубины, вырвался один на один с голкипером "Эспаньола", но переиграть последнего ему не удалось.

А на последних минутах тайма "Эспаньол" внезапно организовал несколько хороших атак. Сначала Морено справа ворвался в штрафную, но пробил точно по позиции Наваса. А за две минуты до перерыва испанец вновь мог сравнивать счет, но его удар из пределов штрафной приняла на себя штанга.

Старт второго тайма также остался за "Эспаньолом", и уже на 50-й минуте Наварро оказался один справа в штрафной мадридцев и мощно пробил по воротам гостей – Навас выручил свою команду. А затем Санчес после подачи с угла поля выиграл борьбу и нанес опасный удар в сторону ворот мадридцев – мяч пролетел над перекладиной. Вскоре "Реал" пришел в себя, однако гости не прижимались к своим владениям, пытаясь навязывать борьбу "сливочным" ближе к центру поля.

Мадридцы в атаке не демонстрировал ничего интересного, лишь изредка беспокоя Лопеса неточными дальними выстрелами. Атаки "Эспаньола" были поопаснее, но результата также не приносили. За 20 минут до конца встречи потеряли мяч гости на чужой половине, в результате контратаки Асенсио оказался с мячом на левом фланге и выполнил передачу в центр штрафной, где Иско спокойно принял мяч и отправил его точно в дальний угол – 2:0.

В концовке встречи каталонцы потеряли мотивацию, и "Реал" был близок к третьему голу, но ни Иско, ни Васкесу не удалось реализовать свои моменты, а у Роналду их попросту не было. Вполне заслуженная победа мадридцев, хоть и "Эспаньол" был очень неплох.

"Реал" – "Эспаньол" – 2:0

Голы: Иско, 30 – 1:0, Иско, 71 – 2:0.

"Реал": Навас, Варан, Начо, Хакими, Рамос, Иско (Майораль, 90), Каземиро, Асенсио, Модрич (Себальос, 83), Кроос (Васкес, 70), Роналду.

"Эспаньол": Лопес, Эрмосо, Кариколь, Санчес (Гранеро, 69), Лопес Сильва, Марк Рока (Наварро, 46), Фуэго, Дардер, Хурадо (Гарсия, 46), Баптистао, Морено.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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