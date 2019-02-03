Дубль Кагавы помог "Бешикташу" сокрушить "Антальяспор" и другие результаты 20-го тура чемпионата Турции
В воскресенье в рамках 20-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим разгромные победы лидера первенства "Истанбула" и идущего третьим "Бешикташа" над "Акхисар Беледие" и "Антальяспором" соответственно. Стоит отметить, что в составе "чёрных орлов" дублем отличился японский полузащитник Синдзи Кагава. Для него эта игра была дебютной в новой команде.
"Эрзурумспор" - "Ризеспор" - 0:1
Гол: Рик, 76 - 0:1.
"Акхисар Беледие" - "Истанбул" - 0:3
Голы: Епуряну, 32 - 0:1, Робиньо, 40 - 0:2, Ба, 90 - 0:3.
"Антальяспор" - "Бешикташ" - 2:6
Голы: Ляйич, 35 (пенальти) - 0:1, Токез, 39 - 0:2, Хатчинсон, 43 - 0:3, Дукара, 50 - 1:3, Дурсун, 67 (автогол) - 1:4, Кагава, 82 - 1:5, Кагава, 84 - 1:6, Шико, 90 - 2:6.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12