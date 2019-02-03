Дубль Кагавы помог "Бешикташу" сокрушить "Антальяспор" и другие результаты 20-го тура чемпионата Турции

В воскресенье в рамках 20-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим разгромные победы лидера первенства "Истанбула" и идущего третьим "Бешикташа" над "Акхисар Беледие" и "Антальяспором" соответственно. Стоит отметить, что в составе "чёрных орлов" дублем отличился японский полузащитник Синдзи Кагава. Для него эта игра была дебютной в новой команде.

"Эрзурумспор" - "Ризеспор" - 0:1

Гол: Рик, 76 - 0:1.

"Акхисар Беледие" - "Истанбул" - 0:3

Голы: Епуряну, 32 - 0:1, Робиньо, 40 - 0:2, Ба, 90 - 0:3.

"Антальяспор" - "Бешикташ" - 2:6

Голы: Ляйич, 35 (пенальти) - 0:1, Токез, 39 - 0:2, Хатчинсон, 43 - 0:3, Дукара, 50 - 1:3, Дурсун, 67 (автогол) - 1:4, Кагава, 82 - 1:5, Кагава, 84 - 1:6, Шико, 90 - 2:6.

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