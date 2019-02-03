Дубль Кагавы помог "Бешикташу" сокрушить "Антальяспор" и другие результаты 20-го тура чемпионата Турции

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Дубль Кагавы помог "Бешикташу" сокрушить "Антальяспор" и другие результаты 20-го тура чемпионата Турции

В воскресенье в рамках 20-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим разгромные победы лидера первенства "Истанбула" и идущего третьим "Бешикташа" над "Акхисар Беледие" и "Антальяспором" соответственно. Стоит отметить, что в составе "чёрных орлов" дублем отличился японский полузащитник Синдзи Кагава. Для него эта игра была дебютной в новой команде.

"Эрзурумспор" - "Ризеспор" - 0:1

Гол: Рик, 76 - 0:1.

 

"Акхисар Беледие" - "Истанбул" - 0:3

Голы: Епуряну, 32 - 0:1, Робиньо, 40 - 0:2, Ба, 90 - 0:3.

 

"Антальяспор" - "Бешикташ" - 2:6

Голы: Ляйич, 35 (пенальти) - 0:1, Токез, 39 - 0:2, Хатчинсон, 43 - 0:3, Дукара, 50 - 1:3, Дурсун, 67 (автогол) - 1:4, Кагава, 82 - 1:5, Кагава, 84 - 1:6, Шико, 90 - 2:6.

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Команда М О
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2 Фенербахче Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор Сивасспор 34 49
8 Касимпаса Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор Антальяспор 34 38
15 Коньяспор Коньяспор 34 36
16 Османлыспор Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор Карабюкспор 34 12
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