Дубль Камано принёс "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов". Он мог пропустить матч из-за военного переворота в Гвинее

Теги локомотив москвакрылья советовфрансуа камано

Дубль Камано принёс "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов". Он мог пропустить матч из-за военного переворота в Гвинее

Фото твиттер "Локомотива"

В рамках 7-го тура РПЛ московский "Локомотив" на своём поле взял верх над "Крыльями Советов".

"Железнодорожники" выиграли со счётом 2:0 благодаря дублю Франсуа Камано.

Вингер мог пропустить матч из-за военного переворота в Гвинее - он был заблокирован в стране на протяжении нескольких дней.

"Локомотив" - "Крылья Советов" - 2:0

Голы: 1:0 – 59 Камано, 2:0 – 79 Камано.

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Едвай, Магкеев, Бека-Бека, Тикнизян, Куликов, Петров (Лисакович, 57), Смолов (Анджорин, 83), Жемалетдинов (Марадишвили, 77), Керк (Камано, 57).

"Крылья Советов": Ломаев, Бейл (Зеффан, 70), Чернов, Бегич, Ежов (Пиняев, 70), Иванисеня, Горшков, Зиньковский (Кабутов, 83), Пруцев (Якуба, 74), Сергеев, Сарвели (Глушенков, 70).

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