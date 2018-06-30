Дубль Кавани помогает Уругваю обыграть Португалию

Сборные Португалии и Уругвая сошлись между собой в Сочи на стадионе "Фишт",. Команды по разному подошли к этой игре. Южноамериканцы уверено выиграли свою группу, не пропустив ни одного мяча, хотя и не показали весь свой максимум. Европейцы же выиграли только один матч с минимальным счетом, в котором еще были хуже по игре.

Поединок начался в спокойном темпе, однако это не помешало уругвайцам забить быстрый гол: Кавани выдал шикарную диагональ с правого края на Суареса, а Луис навесил на дальнюю штангу, куда прибежал все тот же Кавани, который с близкой дистанции расстрелял ворота. Геррейру в этом эпизоде упустил соперника.

Уругвай сразу отошел назад, предоставив португальцам возможность атаковать. Подопечные Сантуша в основном полагались на навесы, причем шли они только с правого края. Левый фланг же действовал достаточно пассивно. Также не был заметен и Роналду, у него была возможность забить со штрафного, однако Кришитану попал в стенку. Свой штрафной был и у Луиса Суареса, игрок "Барселоны" пытался повторить тот же трюк, что и в игре с Россией, пробив низом, однако Патрисиу выловил мяч в углу ворот.

В начале второго тайма Уругвай окончательно сел на свою половину поля, за что фактически сразу был наказан. Геррейру навесил с углового, защитники упустили Пепе, а тот точно пробил без сопротивления.

Уругваю нужно было снова переходить к активным действиям в атаке, однако наваливаться на ворота Патрисиу не пришлось. Португальцы провалились в обороне, 4 уругвайца вышли на ворота, Суарес откатил мяч на Кавани, а тот красивым ударом в касание поразил правый угол.

Снова Португалия оккупировала штрафную соперника, навесы и прострелы шли беспрерывно, но Уругвай держался. Опасных моментов у ворот Муслеры так и не возникло. Криштиану Роналду покидает Россию вслед за Месси, Уругвай же выходит в четвертьфинал.

Уругвай - Португалия 2:1

Голы: Кавани, 7 (1:0). Пепе, 55 (1:1). Кавани, 62 (2:1).

Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Лаксальт, Нандес (Санчес, 81), Торрейра, Весино, Бентанкур (Родригес, 63), Луис Суарес, Кавани (Стуани, 74).

Португалия: Руй Патрисиу, Рикарду Перейра, Пепе, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва, Виллиам Карвалью, Адриэн Силва (Куарежма, 65), Жоау Мариу (Фернандеш, 84), Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 74).

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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