Дубль Кавани принес "Манчестер Юнайтед" волевую победу над "Саутгемптоном"
В матче 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Саутгемптон" со счетом 3:2. В первом тайме хозяева повели с разницей в два мяча благодаря голам Яна Беднарека и Джеймса Уорд-Проуза. Но во второй половине победу гостям принесли дубль Эдинсона Кавани и гол Бруну Фернандеша.
"Манчестер Юнайтед", набрав 16 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Саутгемптон" с 17 очками остался на пятом месте.
"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" - 2:3 (2:0)
Голы: Беднарек, 23 - 1:0, Уорд-Проуз, 33 - 2:0, Бруну Фернандеш, 59 - 2:1, Кавани, 74 - 2:2, Кавани, 90+3 - 2:3
"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор, Уокер-Питерс, Бертран, Беднарек, Ромеу, Армстронг, Дженепо (Лонг, 72), Уорд-Проуз, Уолкотт, Адамс.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа (Хендерсон, 46), Линделеф, Теллес (Уильямс, 84), Уан-Биссака, Магуайр, Фред, ван де Бек, Бруну Фернандеш, Матич, Гринвуд (Кавани, 46), Рэшфорд.
Не пропустите: "Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" благодаря хет-трику Махреза. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Новый спортивный директор "Спартака" Попов рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно
-
Федун высказался о назначении Попова в "Спартак"
-
"Милан" обыграл "Фиорентину" и упрочил лидерство в Серии А
-
Дубль Кавани принес "Манчестер Юнайтед" волевую победу над "Саутгемптоном"
-
"Монако" Головина разгромил "Ним" и ворвался в топ-3 Лиги 1
-
Месси посвятил Марадоне гол в ворота "Осасуны"
-
"Рубин" обыграл ЦСКА в матче РПЛ
-
Врача Марадоны обвинили в смерти Диего: подробности скандала
-
"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Примеры
-
"Барселона" красиво почтила память Диего Марадоны
-
Рональд Куман провел свой 700-й матч в качестве тренера
-
"Лацио проиграл дома "Удинезе"
-
Президент "Урала" высказался о победном матче с "Сочи"
-
Жамалетдинов заявил, что "Уфа" провела один из лучших матчей в сезоне
-
"Уфа" забила четыре безответных гола "Тамбову"
-
Соболев высказался о конфликте между Федуном и Черчесовым из-за его травмы
-
Директор "Сочи" Рубашко высказался о поражении от "Урала"
-
Черчесов заявил, что не жалеет о невызове Дзюбы
-
Форвард "Спартака" Понсе почтил память Диего Марадоны
-
"Енисей" минимально обыграл "Текстильщик" в 25-м туре ФНЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18