Дубль Кавани принес "Манчестер Юнайтед" волевую победу над "Саутгемптоном"

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Саутгемптон" со счетом 3:2. В первом тайме хозяева повели с разницей в два мяча благодаря голам Яна Беднарека и Джеймса Уорд-Проуза. Но во второй половине победу гостям принесли дубль Эдинсона Кавани и гол Бруну Фернандеша.

"Манчестер Юнайтед", набрав 16 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Саутгемптон" с 17 очками остался на пятом месте.

"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" - 2:3 (2:0)

Голы: Беднарек, 23 - 1:0, Уорд-Проуз, 33 - 2:0, Бруну Фернандеш, 59 - 2:1, Кавани, 74 - 2:2, Кавани, 90+3 - 2:3

"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор, Уокер-Питерс, Бертран, Беднарек, Ромеу, Армстронг, Дженепо (Лонг, 72), Уорд-Проуз, Уолкотт, Адамс.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа (Хендерсон, 46), Линделеф, Теллес (Уильямс, 84), Уан-Биссака, Магуайр, Фред, ван де Бек, Бруну Фернандеш, Матич, Гринвуд (Кавани, 46), Рэшфорд.

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