Дубль Кайнца принес победу "Вердеру" над "Вольфсбургом"
В матче 22-го тура чемпионата Германии "Вердер" добился победы над "Вольфсбургом". Дублем у бременцев отметился Флориан Кайнц, еще один гол на счету Людвига Аугустинссона. Единственный мяч гостей забил Паул Верхаг. Благодаря этой победе "Вердер" поднялся на 15 место в Бундеслиге. "Вольфсбург" остался на 13-й позиции.
"Вердер" – "Вольфсбург" - 3:1 (2:0)
Голы: Аугустинссон, 4 - 1:0, Кайнц, 40 - 2:0, Верхаг, 49 - 2:1, Кайнц, 72 - 3:1
"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде (Дилэйни, 57), Юнузович (Бауэр, 89), Кайнц, Юханнссон (Гондорф, 65), Крузе.
"Вольфсбург": Кастельс, Брума, Виллиам, Верхаг, Кнохе, Брекало (Штеффен, 69), Арнольд, Гилавоги (Ориги, 69), Малли, Осимхен, Мехмеди (Димата, 78).
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|Команда
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|22
|37
|4
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|Байер Леверкузен
|22
|35
|6
|Шальке
|22
|34
|7
|Аугсбург
|22
|31
|8
|Хоффенхайм
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|31
|9
|Ганновер 96
|22
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|31
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|Герта
|22
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|12
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|22
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|Вольфсбург
|22
|24
|14
|Штутгарт
|22
|24
|15
|Вердер Бремен
|22
|23
|16
|Майнц 05
|22
|20
|17
|Гамбург
|22
|17
|18
|Кельн
|22
|13