Дубль Кайнца принес победу "Вердеру" над "Вольфсбургом"

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Дубль Кайнца принес победу "Вердеру" над "Вольфсбургом"

В матче 22-го тура чемпионата Германии "Вердер" добился победы над "Вольфсбургом". Дублем у бременцев отметился Флориан Кайнц, еще один гол на счету Людвига Аугустинссона. Единственный мяч гостей забил Паул Верхаг. Благодаря этой победе "Вердер" поднялся на 15 место в Бундеслиге. "Вольфсбург" остался на 13-й позиции.

"Вердер" – "Вольфсбург" - 3:1 (2:0)
Голы: Аугустинссон, 4 - 1:0, Кайнц, 40 - 2:0, Верхаг, 49 - 2:1, Кайнц, 72 - 3:1

"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде (Дилэйни, 57), Юнузович (Бауэр, 89), Кайнц, Юханнссон (Гондорф, 65), Крузе.

"Вольфсбург": Кастельс, Брума, Виллиам, Верхаг, Кнохе, Брекало (Штеффен, 69), Арнольд, Гилавоги (Ориги, 69), Малли, Осимхен, Мехмеди (Димата, 78).

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