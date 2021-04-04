Дубль Кейна не помог "Тоттенхэму" обыграть "Ньюкасл"

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Подошел к концу матч в рамках 30-го тура АПЛ между "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом". Гости, не смотря на статус фаворита, смогли увезти с севера Англии только ничью. "Сороки", понимая, что для выживания нужно брать как можно больше очков, с первых минут приступили к активным действиям. На 28 минуте им удалось открыть счет, но класс соперника не дал им радоваться долго - уже через шесть минут хозяева проигрывали 1:2 благодаря дублю Харри Кейна. Однако для подопечных Моуринью матч не оказался легкой прогулкой. Во втором тайме "Ньюкасл" продолжил давить на соперника и в концовке добился-таки приемлемого для себя результата. На 86 минуте Уиллок забил и установил окончательный счет 2:2.

Хозяева остались на спасительной 17 строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков. "Шпоры" поднялись на 5 место, набрав 49 баллов.

"Ньюкасл" - "Тоттенхэм" 2:2 (1:2)

Голы: Жоэлинтон, 28 - 1:0, Кейн, 30 - 1:1, Кейн, 34 - 1:2, Уиллок, 86 - 2:2

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт (Уиллок, 79), Ласселс, Дамметт, Ритчи, Альмирон, Шелви, Лонгстафф, Мерфи (Манкильо, 83), Гэйл (Сен-Максимен, 71), Жоэлинтон.

"Тоттенхэм": Льорис, Родон, Танганга, Санчес, Регилон, Ндомбеле, Лукас Моура (Ламела, 64), Ло Чельсо (Бэйл, 88), Хейбьерг, Кейн, Винисиус (Сон Хын Мин, 46).