Дубль Кейна принёс "Тоттенхэму" победу в дерби с "Вест Хэмом"

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Дубль Кейна принёс "Тоттенхэму" победу в дерби с "Вест Хэмом"

В рамках шестого тура АПЛ "Тоттенхэм" в гостях переиграл "Вест Хэм" со счётом 3:2.

"Вест Хэм" – "Тоттенхэм" - 2:3

Голы: Кейн, 34 - 0:1, Кейн, 38 - 0:2, Эриксен, 60 - 0:3, Эрнандес, 65 - 1:3, Куяте, 87 - 2:3.

"Вест Хэм": Харт, Рид, Огбонна, Крессуэлл, Фонте (Масуаку, 74), Антонио (Кэрролл, 28), Куяте, Арнаутович (Айю, 66), Нобл, Сабалета, Эрнандес.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Вертонген, Дэвис, Алдервейрелд, Эриксен (Уинкс, 73), Сиссоко (Триппьер, 78), Алли, Дайер, Орье, Кейн (Льоренте, 89).

Удаление: Орье (70).

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