Дубль Кейна принес "Тоттенхэму" уверенную победу над загребским "Динамо"

В первом матче 1/8 финала лондонский "Тоттенхэм" на своем поле обыграл загребское "Динамо" со счетом 2:0.

Победу английскому клубу принес дубль Харри Кейна.

Ответный матч состоится 18 марта.

"Тоттенхэм" Англия – "Динамо" Загреб Хорватия - 2:0 (1:0)

Голы: Кейн, 25 - 1:0, Кейн, 70 - 2:0

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Орье, Дэвис, Дайер, Ндомбеле (Хейбьерг, 72), Алли (Бергвейн, 64), Сиссоко, Ламела (Бэйл, 64), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 64), Кейн (Винисиус, 84).

"Динамо": Ливакович, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Ристовски, Леовац, Иванушец, Якич, Маер (Кастрати, 64), Адеми (Франьич, 90), Оршич (Атьемвен, 64), Петкович (Гавранович, 78).

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