Дубль Кьезы в видеообзоре сверхголевого матча Серии А "Кьево" - "Фиорентина"

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 21-го тура чемпионата Италии, в котором "Фиорентина" на выезде обыграла "Кьево" со счетом 4:3. Дублем в этой встрече отметился хавбек флорентийского клуба Федерико Кьеза.

Видео: "Кьево" - "Фиорентина".

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