Дубль Кокорина помог "Сочи" разгромить "Оренбург"

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Дубль Кокорина помог "Сочи" разгромить "Оренбург"

В перенесенном матче 18-го тура Тинькофф РПЛ "Сочи" разгромил "Оренбург".

Благодаря победе "Сочи" покинул последнее место и поднялся на 14-ю строчку.

"Сочи" - "Оренбург" 5:1

Голы: Аюпов (аг), 24 - 1:0, Кокорин (пен), 35 - 2:0, Кокорин, 62 - 3:0, Мостовой, 73 - 4:0, Нобоа, 78 - 5:0, Фамейе, 84 - 5:1

"Сочи": Джанаев, Цаллагов (Лагатор, 72), Маргасов, Новосельцев, Заика (Набиуллин, 76), Мостовой, Нобоа, Миладинович, Мевля, Кокорин, Заболотный (Карапетян, 80).

"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Радакович, Сиваков (Зотов, 65), Мишкич, Аюпов, Рогич (Чуканов, 76), Рикарду Алвеш (Силла, 63), Деспотович, Фамейе.    

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