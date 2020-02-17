Дубль Кокорина принёс "Сочи" волевую победу в контрольной игре с "Динамо"

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Дубль Кокорина принёс "Сочи" волевую победу в контрольной игре с "Динамо"

В турецком Белеке завершился товарищеский матч между "Сочи" и московским "Динамо".

Южане взяли верх над "бело-голубыми" со счётом 3:1. Героем встречи стал новичок сочинцев Александр Кокорин, вышедший на замену во втором тайме и сделавший результат - два гола + ассист.

"Динамо" - "Сочи" - 1:3

Голы: Шиманьски, 4 - 1:0, Кокорин, 51 - 1:1, Нобоа, 54 - 1:2, Кокорин, 80 - 1:3.

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