Дубль Крамарича в ворота Украины оставляет Хорватии шансы на попадание на Чемпионат Мира
В заключительном матче отборочного турнира к Чемпионату Мира сборные Украины и Хорватии встретились в Киеве, чтобы решить свою дальнейшую судьбу. Украину в этой игре устраивала только победа, хорватам можно было играть вничью только, если в параллельном матче Уэльс разделил бы очки с Ирландией. Новый тренер Хорватии Златко Далич выпустил достаточно прогнозируемый состав, на поле вышли все сильнейшие, Шевченко же решил обойтись без ярко выраженного форварда, оставив в запасе Беседина.
На первых минутах игры хорваты взяли мяч под свой контроль, однако довольно быстро Украина перехватила инициативу и создала момент: после прохода и последующего навеса Коноплянки Субашич выбил мяч прямо на Марлоса, который тут же пробил по воротам, однако попал в защитника. Затем Украина перешла на дальние удары, так как к штрафной приблизиться не всегда удавалось. Субашич едва не ошибся результативно, выронив мяч из рук после выстрела Ракицкого, затем из-за штрафной пробил Степаненко – игровой снаряд пролетел рядом со штангой. Через минуту самый реальный шанс упустил Коноплянка, которого упустили в собственной штрафной защитники Хорватии. Ярмаленоко с правого края навесил в штрафную, Евгений откликнулся на передачу, пробив головой с нескольких метров, но в левый угол не попал.
Хорваты в первом тайме украинского вратаря не беспокоили, сыграв инертно в атаке, однако уже во второй половине постепенно сумели войти в игру, переведя мяч на чужую половину. Украинцы же допустили несколько ошибок в обороне, дав Хорватии возможность распечатать ворота Пятова. На 62 минуте балканцы стали на шаг ближе к стыкам, когда сумели в первый раз отправить мяч в сетку. Первая подача Модрича была блокирована Ракицким, однако Лука сыграл на подборе, поднял голову и выполнил навес прямо на голову Крамаричу, который головой пробил точно в правый угол.
Ответить на этот мяч Украине не удалось, во второй половине украинцы выглядели вяло, а после второго пропущенного мяча – обреченно. Снова дали о себе знать неуверенные действия в обороне: Врсалько выдал пас через все поле на Ракитича, тот в касание с правого края отпасовал на дальнюю штангу, а Карамарич забил уже в пустые ворота. Дальнюю штангу никто не закрыл, поперечную передачу также никто не перехватил.
Замены Шевченко игру не перевернули, на поле появились Сидорчук, Беседин и Коваленко, однако ничем особенным они не отметились. Второй тайм Украина полностью провалила, нанеся только один удар по воротам к 87 минуте, сборная Андрея Шевченко в итоге заняла лишь третье место, а хорваты будут пробиваться на Чемпионат Мира через стыки.
Украина – Хорватия 0:2
Голы: Крамарич, 62 – 0:1; Крамарич, 70 – 0:2.
Украина: Пятов, Караваев, Хачериди, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Гармаш (Коваленко, 66), Ротань (Сидорчук, 69), Ярмоленко, Коноплянка, Марлос (Беседин, 78).
Хорватия: Субашич, Вида, Врсалько (Пиварич, 84), Вида, Митрович, Перишич, Ракитич, Модрич, Бадель, Крамарич (Пашалич, 88), Манджукич.
Вячеслав Горбачев
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