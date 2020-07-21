Дубль Криштиану Роналду принес "Ювентусу" победу над "Лацио"

В матче 34-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" обыграл римский "Лацио" со счетом 2:1. Победу туринскому клубу принес дубль Криштиану Роналду. В составе гостей отличился Чиро Иммобиле.

"Ювентус" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Серии А. "Лацио" остался на четвертой позиции.

"Ювентус" Турин – "Лацио" Рим - 2:1 (0:0)

Голы: Роналду, 51 (с пенальти) - 1:0, Роналду, 54 - 2:0, Иммобиле, 83 (с пенальти) - 2:1

"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Бонуччи, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Рэмзи (Матюиди, 57), Рабьо, Дуглас Коста (Данило, 57), Дибала, Роналду.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Баштуш, Лаццари, Пароло, Андерсон (Вавро, 66), Катальди, Милинкович-Савич, Иммобиле, Кайседо (Адеканье, 66).

Не пропустите: Маурисио Почеттино может возглавить "Ювентус".