Дубль Кротова принес "Уфе" победу над "Локомотивом"
"Уфа" в товарищеском матче обыграла московский "Локомотив" со счетом 2:0. Победу башкирскому клубу принес дубль нападающего Вячеслава Кротова. Встреча состоялась в Сочи.
"Уфа" – "Локомотив" – 2:0 (0:0)
Голы: Кротов, 50 - 1:0, Кротов, 76 - 2:0
"Локомотив": Коченков (Медведев, 65), Мурило, Кверквелия, Идову, Живоглядов, Магкеев (Петухов, 73), Куликов, Коломейцев (Шмаков, 65), Рыбчинский, Тугарев (Иосифов, 80), Ан.Миранчук (Мухин, 46).
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|Команда
|М
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|16
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|Краснодар
|16
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|6
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|Арсенал Тула
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|19
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|Оренбург
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|Динамо Москва
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|Рубин
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|Тамбов
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|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13