Дубль Кротова принес "Уфе" победу над "Локомотивом"

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Дубль Кротова принес "Уфе" победу над "Локомотивом"

"Уфа" в товарищеском матче обыграла московский "Локомотив" со счетом 2:0. Победу башкирскому клубу принес дубль нападающего Вячеслава Кротова. Встреча состоялась в Сочи.

"Уфа" – "Локомотив" – 2:0 (0:0)
Голы: Кротов, 50 - 1:0, Кротов, 76 - 2:0

"Локомотив": Коченков (Медведев, 65), Мурило, Кверквелия, Идову, Живоглядов, Магкеев (Петухов, 73), Куликов, Коломейцев (Шмаков, 65), Рыбчинский, Тугарев (Иосифов, 80), Ан.Миранчук (Мухин, 46).

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