Дубль Куарежмы принес победу "Бешикташу" над "Фенербахче"

В матче 23-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" одержал волевую победу над "Фенербахче". Счет в начале встрече открыл Фернандао, но во второй половине встречи дубль Рикарду Куарежмы и мяч Домагоя Виды принес победу хозяевам. После этого матча "Бешикташ" догнал "Фенербахче" в таблице Суперлиги и теперь клубы делят 3-4 места.

"Бешикташ" – "Фенербахче" - 3:1 (0:1)

Голы: Фернандао, 8 - 0:1, Вида, 49 - 1:1, Куарежма, 77 - 2:1, Куарежма, 90+4 - 3:1

"Бешикташ": Фабрисио, Вида (Негредо, 63), Медель, Адриано, Тошич, Арслан, Куарежма, Бабел (Уйсал, 85), Хатчинсон, Генюль, Вагнер Лав (Эркин, 75).

"Фенербахче": Камени, Нету, Нойштедтер, Кейбаши (Озбайраклы, 32), Исла (Вальбуэна, 79), Соуза, Топал, Жулиано, Дирар, Шаэшуэ (Потук, 61), Фернандао.

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