Дубль Куарежмы принес победу "Бешикташу" над "Фенербахче"

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Дубль Куарежмы принес победу "Бешикташу" над "Фенербахче"

В матче 23-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" одержал волевую победу над "Фенербахче". Счет в начале встрече открыл Фернандао, но во второй половине встречи дубль Рикарду Куарежмы и мяч Домагоя Виды принес победу хозяевам. После этого матча "Бешикташ" догнал "Фенербахче" в таблице Суперлиги и теперь клубы делят 3-4 места.

"Бешикташ" – "Фенербахче" - 3:1 (0:1)
Голы: Фернандао, 8 - 0:1, Вида, 49 - 1:1, Куарежма, 77 - 2:1, Куарежма, 90+4 - 3:1

"Бешикташ": Фабрисио, Вида (Негредо, 63), Медель, Адриано, Тошич, Арслан, Куарежма, Бабел (Уйсал, 85), Хатчинсон, Генюль, Вагнер Лав (Эркин, 75).

"Фенербахче": Камени, Нету, Нойштедтер, Кейбаши (Озбайраклы, 32), Исла (Вальбуэна, 79), Соуза, Топал, Жулиано, Дирар, Шаэшуэ (Потук, 61), Фернандао.

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Команда М О
1 Галатасарай 23 47
2 Истанбул ББ 22 46
3 Бешикташ 23 44
4 Фенербахче 23 44
5 Кайсериспор 23 38
6 Трабзонспор 23 36
7 Гёзтепе АС Измир 23 36
8 Сивасспор 23 34
9 Малатия Беледийеспор 23 31
10 Акхисар Беледийе ГС 23 30
11 Касимпаса 23 29
12 Бурсаспор 23 27
13 Генчлербирлиги 22 25
14 Антальяспор 23 25
15 Аланьяспор 23 21
16 Коньяспор 23 21
17 Османлыспор 23 20
18 Карабюкспор 23 12
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