Дубль Квальяреллы принёс "Сампдории" победу над "Эмполи"

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Дубль Квальяреллы принёс "Сампдории" победу над "Эмполи"

Фото твиттер Серии А

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Сампдория" дома взяла верх над "Эмполи".

Генуэзцы выиграли со счётом 2:0 благодаря дублю 39-летнего Фабио Квальяреллы.

"Сампдория" – "Эмполи" - 2:0

Голы: 1:0 – 14 Квальярелла, 2:0 – 29 Квальярелла.

"Сампдория": Фальконе, Берешински, Колли, Феррари, Мурру, Ауджелло, Конти, Ринкон, Роналду Виейра, Экдаль, Кандрева, Торсбю, Сабири, Квальярелла, Капуто.

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Романьоли, Вити, Паризи, Какаче, Ди Франческо, Хендерсон, Бандинелли, Бенасси, Байрами, Журковски, Аслани, Ла Мантия, Кутроне, Пинамонти.

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