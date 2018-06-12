Дубль Левандовски помог Польше разгромить Литву
Сборная Польши в товарищеском матче с крупным счетом победила Литву. Дубль сделал Роберт Левандовски, еще по одному мячу на счету Давида Ковнацки и Якуба Блащиковски.
Польша – Литва - 4:0 (2:0)
Голы: Левандовски, 19 - 1:0, Левандовски, 32 - 2:0, Ковнацки, 71 - 3:0, Блащиковски, 82 (с пенальти) - 4:0
Польша: Фабианьски (Щесны, 46), Берешиньски, Беднарек (Паздан, 53), Енджейчик (Пишчек, 46), Рыбус (Блащиковски, 70), Крыховяк (Зелиньски, 77), Гуральски, Чонек, Милик, Ковнацки, Левандовски (Теодорчик, 46).
Литва: Барткус, Янкаускас (Микуцкис, 90), Гирдвайнис, Вайткунас, Баравикас (Боровскис, 74), Паулюс (Сливка, 58), Воробьевас, Вербицкас, Шярнас (Лаукжямис, 69), Черных (Ласицкас, 26), Новиковас.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0