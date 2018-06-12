Дубль Левандовски помог Польше разгромить Литву

Сборная Польши в товарищеском матче с крупным счетом победила Литву. Дубль сделал Роберт Левандовски, еще по одному мячу на счету Давида Ковнацки и Якуба Блащиковски.

Польша – Литва - 4:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 19 - 1:0, Левандовски, 32 - 2:0, Ковнацки, 71 - 3:0, Блащиковски, 82 (с пенальти) - 4:0

Польша: Фабианьски (Щесны, 46), Берешиньски, Беднарек (Паздан, 53), Енджейчик (Пишчек, 46), Рыбус (Блащиковски, 70), Крыховяк (Зелиньски, 77), Гуральски, Чонек, Милик, Ковнацки, Левандовски (Теодорчик, 46).

Литва: Барткус, Янкаускас (Микуцкис, 90), Гирдвайнис, Вайткунас, Баравикас (Боровскис, 74), Паулюс (Сливка, 58), Воробьевас, Вербицкас, Шярнас (Лаукжямис, 69), Черных (Ласицкас, 26), Новиковас.

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