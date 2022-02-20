Дубль Левандовски принес "Баварии" победу над худшей командой Бундеслиги
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
В матче 23-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле обыграла "Гройтер Фюрт" со счетом 4:1.
Победу мюнхенскому клубу принесли дубль Роберта Левандовски, автогол Себастьяна Грисбека и гол Эрика-Максима Шупо-Мотинга. В составе гостей отличился Бранимир Хргота.
"Бавария", набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Гройтер Фюрт" с 13 очками остался на последнем, 18-м месте.
"Бавария" – "Гройтер Фюрт" - 4:1 (0:1)
Голы: Хргота, 42 - 0:1, Левандовски, 46 - 1:1, Грисбек, 61 (автогол) - 2:1, Левандовски, 82 - 3:1, Шупо-Мотинг, 90- 4:1
"Бавария": Ульрайх, Павар, Эрнандес (Зюле, 53), Упамекано, Ричардс (Шупо-Мотинг, 46), Рока, Ваннер, Забитцер, Толиссо (Гнабри, 25), Киммих, Мюллер, Левандовски, Сане.
"Гройтер Фюрт": Линде, Майерхефер, Виргевер, Грисбек, Иттер, Зегуин (Грин, 69), Тилльманн, Дудзяк (Нильсен, 22), Кристиансен, Левелинг (Бауэр, 62), Хргота (Пулулу, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20