Дубль Левандовски принес "Баварии" победу над "Вольфсбургом", "Байер" и "РБ Лейпциг" одержали победы в своих матчах

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Дубль Левандовски принес "Баварии" победу над "Вольфсбургом", "Байер" и "РБ Лейпциг" одержали победы в своих матчах

Представляем результаты матчей 12-го тура немецкой Бундеслиги.

"Кельн" - "Байер" 0:4

Голы: Вайзер, 8 - 0:1, Диаби, 10 - 0:2, Шик, 54 - 0:3, Виртц, 59 - 0:4

"Кельн": Хорн, Хорн (Лимниос, 42), Борнаув, Честич, Якобс, Вольф, Схири (Хектор, 65), Озджан, Реджбечай (Хорхе Мере, 65), Тильманн (Эхизибуэ, 46), Андерссон (Модест, 65).

"Байер": Градецки, Вайзер, Драгович (Тапсоба, 67), Та, Венделл, Баумгартлингер (Демирбай, 67), Амири (Синкгравен, 78), Виртц, Шик (Аларио, 78), Бэйли (Бельараби, 66), Диаби.


"Бавария" - "Вольфсбург" 2:1

Голы: Филипп, 5 - 0:1, Левандовски, 45 - 1:1, Левандовски, 50 - 2:1

"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Люка Эрнандес, Толиссо (Рока, 70), Мюллер, Левандовски, Гнабри (Мусиала, 70), Коман, Сане.

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Понграчич (Гилавоги, 79), Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 86), Арнольд, Шлагер, Брекало (Жоао Виктор, 70), Филипп (Гинчек, 86), Баку (Бялек, 70), Вегорст.


"Арминия" - "Аугсбург" 0:1

Гол: Гауэлеу, 85 - 0:1

"Арминия": Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон (Лукоки, 77), де Медина, Доан, Хартель, Кунце, Шипплок (Гебауэр, 70), Клос, Кордова.

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер (Гумны, 59), Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Калиджури, Хедира, Груэсо, Штробль, Рихтер (Финнбогасон, 59), Грегорич (Варгас, 72).


"Хоффенхайм" - "РБ Лейпциг" 0:1

Гол: Поульсен, 60 - 0:1

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Адамс, Сессеньон, Руди (Гачинович, 66), Самассеку, Баумгартнер, Крамарич, Даббур (Бельфодиль, 66), Сков (Бебу, 80).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Хальстенберг, 46), Орбан, Упамекано, Конате (Серлот, 61), Анхелиньо, Кампль, Забитцер (Адамс, 74), Ольмо, Форсберг (Клюйверт, 46; Айдара, 75), Поульсен.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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