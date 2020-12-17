Дубль Левандовски принес "Баварии" победу над "Вольфсбургом", "Байер" и "РБ Лейпциг" одержали победы в своих матчах
Представляем результаты матчей 12-го тура немецкой Бундеслиги.
"Кельн" - "Байер" 0:4
Голы: Вайзер, 8 - 0:1, Диаби, 10 - 0:2, Шик, 54 - 0:3, Виртц, 59 - 0:4
"Кельн": Хорн, Хорн (Лимниос, 42), Борнаув, Честич, Якобс, Вольф, Схири (Хектор, 65), Озджан, Реджбечай (Хорхе Мере, 65), Тильманн (Эхизибуэ, 46), Андерссон (Модест, 65).
"Байер": Градецки, Вайзер, Драгович (Тапсоба, 67), Та, Венделл, Баумгартлингер (Демирбай, 67), Амири (Синкгравен, 78), Виртц, Шик (Аларио, 78), Бэйли (Бельараби, 66), Диаби.
"Бавария" - "Вольфсбург" 2:1
Голы: Филипп, 5 - 0:1, Левандовски, 45 - 1:1, Левандовски, 50 - 2:1
"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Люка Эрнандес, Толиссо (Рока, 70), Мюллер, Левандовски, Гнабри (Мусиала, 70), Коман, Сане.
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Понграчич (Гилавоги, 79), Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 86), Арнольд, Шлагер, Брекало (Жоао Виктор, 70), Филипп (Гинчек, 86), Баку (Бялек, 70), Вегорст.
"Арминия" - "Аугсбург" 0:1
Гол: Гауэлеу, 85 - 0:1
"Арминия": Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон (Лукоки, 77), де Медина, Доан, Хартель, Кунце, Шипплок (Гебауэр, 70), Клос, Кордова.
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер (Гумны, 59), Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Калиджури, Хедира, Груэсо, Штробль, Рихтер (Финнбогасон, 59), Грегорич (Варгас, 72).
"Хоффенхайм" - "РБ Лейпциг" 0:1
Гол: Поульсен, 60 - 0:1
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Адамс, Сессеньон, Руди (Гачинович, 66), Самассеку, Баумгартнер, Крамарич, Даббур (Бельфодиль, 66), Сков (Бебу, 80).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Хальстенберг, 46), Орбан, Упамекано, Конате (Серлот, 61), Анхелиньо, Кампль, Забитцер (Адамс, 74), Ольмо, Форсберг (Клюйверт, 46; Айдара, 75), Поульсен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20