Дубль Левандовски принес Польше крупную победу над Андоррой

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Дубль Левандовски принес Польше крупную победу над Андоррой

Фото: твиттер сборной Польши/Автор неизвестен

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Польши на своем поле разгромила команду Андорры со счетом 3:0. Победу поляками принесли дубль Роберта Левандовски и гол Кароля Швидерски.

Польша – Андорра - 3:0 (1:0)
Голы: Левандовски, 30 - 1:0, Левандовски, 55 - 2:0, Швидерски, 88 - 3:0

Польша: Щесны, Берешиньски (Давидович, 60), Глик, Пионтковски, Рыбус (Гросицки, 60), Крыховяк, Зелиньски (Козловски, 73), Юзвяк, Пионтек, Левандовски (Швидерски, 63), Милик (Плахета, 60).

Андорра: Икер Альварес, Гарсия, Сан-Николас, Алаведра, Мартинес (Мартинес, 74), Валес, Гарсия, Гарсия Реном (Сервос, 58), Ребес (Вьейра, 87), Санчес (Сан-Никола, 87), Пухоль (Алаэс, 58).

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