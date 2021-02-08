Дубль Левандовски вывел "Баварию" в финал Клубного Чемпионата Мира

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Дубль Левандовски вывел "Баварию" в финал Клубного Чемпионата МираВ катарском Эр-Райяне завершился второй полуфинальный поединок Клубного Чемпионата Мира. Мюнхенская "Бавария" встречалась с египетским "Аль-Ахли" и смогла пробиться в финал, одержав победу 2:0. Форвард баварцев Роберт Левандовски забил по голу в каждом из таймов. Теперь подопечные Ханси Флика сыграют в финале турнира с мексиканским "Тигрес", котоорый неожиданно обыграл бразильский "Палмейрас".

"Аль-Ахли" - "Бавария" 0:2 (0:1)

Голы: Левандовски, 17 - 0:1, Левандовски, 86 - 0:2

"Аль-Ахли": Эль-Шенави, Ашраф, Маалуль (Эль-Ханафи, 28), Банун, Магди Кавша (Диенг, 70), Кахраба (Бвалия, 69), Эль-Шахат (Мохсен, 69), Хани, Мостафа (Шериф, 83), Амр Аль Силая, Фати.

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг (Зюле, 77), Алаба, Дэвис, Гнабри (Сане, 62), Киммих, Коман (Мусиала, 78), Рока (Толиссо, 69), Мюллер (Шупо-Мотинг, 62), Левандовски.  

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