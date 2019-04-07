Дубль Ло Чельсо позволил "Бетису" одолеть "Вильярреал"

В рамках 31-го тура испанской Примеры "Бетис" дома переиграл "Вильярреал" со счётом 2:1. Героем матча стал аргентинский полузащитник "вердибланкос" Джовани Ло Чельсо, оформивший дубль, в составе "жёлтой субмарины" отличился Рамиро Фунес Мори.

"Бетис" – "Вильярреал" - 2:1

Голы: Ло Чельсо, 11 - 1:0, Фунес Мори, 13 - 1:1, Ло Чельсо, 63 - 2:1.

"Бетис": Лопес, Феддаль, Манди, Бартра, Эмерсон, Каналес (Санчес, 67), Вильям Карвалью, Тельо, Ло Чельсо (Фирпо, 73), Хесе (Гарсия, 80), Гуардадо.

"Вильярреал": Асенхо, Бонера (Касерес, 28), Фунес Мори, Руис, Марио Гаспар, Педраса, Касорла, Чуквуэзе (Бакка, 64), Морланес (Морено, 73), Иборра, Токо-Экамби.

Благодаря этой победе "Бетис" догнал идущий восьмым "Атлетик", а "Вильярреал", в свою очередь, остался на 17-й строчке.

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