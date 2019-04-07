Дубль Ло Чельсо позволил "Бетису" одолеть "Вильярреал"

Теги бетисвильярреал

Дубль Ло Чельсо позволил "Бетису" одолеть "Вильярреал"

В рамках 31-го тура испанской Примеры "Бетис" дома переиграл "Вильярреал" со счётом 2:1. Героем матча стал аргентинский полузащитник "вердибланкос" Джовани Ло Чельсо, оформивший дубль, в составе "жёлтой субмарины" отличился Рамиро Фунес Мори.

"Бетис" – "Вильярреал" - 2:1

Голы: Ло Чельсо, 11 - 1:0, Фунес Мори, 13 - 1:1, Ло Чельсо, 63 - 2:1.

"Бетис": Лопес, Феддаль, Манди, Бартра, Эмерсон, Каналес (Санчес, 67), Вильям Карвалью, Тельо, Ло Чельсо (Фирпо, 73), Хесе (Гарсия, 80), Гуардадо.

"Вильярреал": Асенхо, Бонера (Касерес, 28), Фунес Мори, Руис, Марио Гаспар, Педраса, Касорла, Чуквуэзе (Бакка, 64), Морланес (Морено, 73), Иборра, Токо-Экамби.

Благодаря этой победе "Бетис" догнал идущий восьмым "Атлетик", а "Вильярреал", в свою очередь, остался на 17-й строчке.

Не пропустите: Дубль Аспаса принёс "Сельте" волевую победу над "Реал Сосьедадом", "Уэска" отобрала очки у "Леванте". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Владелец "Краснодара" объяснил своё желание расторгнуть контракт с Мамаевым

Владелец "Краснодара" объяснил своё желание расторгнуть контракт с Мамаевым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 31 73
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 31 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе Хетафе 31 50
5 Севилья Севилья 31 49
6 Валенсия Валенсия 31 46
7 Алавес Алавес 31 45
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 31 43
9 Бетис Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес Леганес 31 40
12 Эйбар Эйбар 31 39
13 Эспаньол Эспаньол 31 38
14 Жирона Жирона 31 34
15 Леванте Леванте 31 33
16 Сельта Виго Сельта Виго 31 32
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 31 30
18 Вильярреал Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 31 27
20 Уэска Уэска 31 24
Полная таблица

топ-5 тегов