Дубль Луиса Адриано принёс "Палмейрасу" победу в чемпионате Бразилии

В рамках 14-го тура чемпионата Бразилии "Палмейрас" на выезде разгромил "Атлетико Гоияниенсе" со счётом 3:0.

В составе победившей команды забил Весли Силва и дважды экс-нападающий "Спартака" Луис Адриано.

Для бывшего форварда "красно-белых" это 19-й и 20-й голы за "Палмейрас" после перехода летом 2019 года.

"Зелёно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице первенства.

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