Дубль Луиса Адриано принёс "Палмейрасу" победу в чемпионате Бразилии
В рамках 14-го тура чемпионата Бразилии "Палмейрас" на выезде разгромил "Атлетико Гоияниенсе" со счётом 3:0.
В составе победившей команды забил Весли Силва и дважды экс-нападающий "Спартака" Луис Адриано.
Для бывшего форварда "красно-белых" это 19-й и 20-й голы за "Палмейрас" после перехода летом 2019 года.
"Зелёно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице первенства.
Не пропустите: Робиньо покинул "Сантос" через неделю после возвращения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Пирло назвал оптимальную позицию для Роналду
-
Аршавин высказался о лидерстве "Спартака" в РПЛ
-
Только один игрок забивал "Арсеналу" в АПЛ чаще, чем Варди
-
Экс-форвард ЦСКА Муса стал свободным агентом
-
Агент Лепсая: "В "Краснодар" приедет нападающий мирового уровня"
-
"Манчестер Сити" определил двух кандидатов на замену Гвардиоле
-
Мбаппе составил символическую сборную ПСЖ всех времён
-
Гендиректор "Зенита" рассказал о травме Малкома
-
Дубль Луиса Адриано принёс "Палмейрасу" победу в чемпионате Бразилии
-
"Арсенал" потерпел первое с 1973 года домашнее поражение от "Лестера"
-
Депай посвятил гол в ворота "Монако" травмированному ван Дейку
-
"Барселона" пожаловалась на судейство в матче с "Реалом"
-
Главные новости дня: 25 октября
-
"Монако" без Головина проиграло "Лиону" в матче Лиги 1
-
"Реал Сосьедад" разгромил "Уэску" и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги
-
Чемпионат Франции, 8 тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
"Ювентус" и "Верона" обменялись голами в матче Серии А
-
1
Гол Варди помог "Лестеру" на выезде обыграть "Арсенал"
-
АЕК Карреры переиграл ПАС в чемпионате Греции
-
В "Ювентусе" сообщили о переговорах с Дибалой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20