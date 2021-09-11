Дубль Лукаку помог "Челси" разгромить "Астон Виллу"

Фото: твиттер "Челси"

В рамках 4-го тура АПЛ "Челси" разгромил "Астон Виллу".

После четырех туров "Челси" набрал 10 очков и делит первую строчку с "Манчестер Юнайтед".

"Челси" - "Астон Вилла" 3:0

Голы: Лукаку, 15 - 1:0, Ковачич, 49 - 2:0, Лукаку, 90 - 3:0

"Челси": Менди, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Алонсо, Ковачич, Сауль (Жоржиньо, 46), Зиеш, Хавертц (Аспиликуэта, 64), Хадсон-Одои (Вернер, 82), Лукаку.

"Астон Вилла": Стир, Мингз, Туанзебе, Конса, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 80), Рэмзи (Бэйли, 56), Кэш, Ингз (Траоре, 69), Уоткинс.

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