Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Лацио"
В 22-м туре итальянской Серии А "Интер" одержал победу над "Лацио".
Благодаря победе "нерадзурри" сместили "Милан" с первого места.
"Интер" - "Лацио" 3:1
Голы: Лукаку (пен), 22 - 1:0, Лукаку, 45 - 2:0, Эскаланте, 61 - 2:1, Мартинес, 64 - 3:1
"Интер": Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриньяр, Хакими, Барелла, Перишич, Брозович, Эриксен (Гальярдини, 72), Лукаку, Мартинес (Санчес, 78).
"Лацио": Рейна, Худт (Пароло, 46), Ачерби, Габаррон, Лаццари, Луис Альберто (Перейра, 78), Марушич, Лейва (Эскаланте, 46), Милинкович-Савич, Корреа (Кайседо, 70), Иммобиле (Мурики, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17