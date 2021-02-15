Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Лацио"

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Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Лацио"

В 22-м туре итальянской Серии А "Интер" одержал победу над "Лацио".

Благодаря победе "нерадзурри" сместили "Милан" с первого места.

"Интер" - "Лацио" 3:1

Голы: Лукаку (пен), 22 - 1:0, Лукаку, 45 - 2:0, Эскаланте, 61 - 2:1, Мартинес, 64 - 3:1

"Интер": Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриньяр, Хакими, Барелла, Перишич, Брозович, Эриксен (Гальярдини, 72), Лукаку, Мартинес (Санчес, 78).

"Лацио": Рейна, Худт (Пароло, 46), Ачерби, Габаррон, Лаццари, Луис Альберто (Перейра, 78), Марушич, Лейва (Эскаланте, 46), Милинкович-Савич, Корреа (Кайседо, 70), Иммобиле (Мурики, 70).

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