Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Удинезе" в Серии А

"Интер" обыграл "Удинезе" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль оформил Ромелу Лукаку.

"Удинезе" - "Интер" - 0:2 (0:0)

Голы: Лукаку, 64 - 0:1, Лукаку, 71 (пенальти) - 0:2

"Удинезе": Муссо, Нюйтинк (Яяло, 72), Родриго Бекао, Де Майо, Ларсен, де Пауль, Сема (Зегелар, 72), Мандрагора, Фофана (Теодорчик, 83), Лазанья, Окака Чука.

"Интер": Паделли, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Янг, Барелла, Мозес (Д`Амброзио, 83), Весино, Эриксен (Брозович, 58), Эспозито (Санчес, 59), Лукаку.

"Интер" занимает 2 место в турнирной таблице Серии А, набрав 51 балл.У "Удинезе" 24 очка и 15 позиция.

9 феврали черно-синие встретятся с "Миланом" в рамках 23-го тура чемпионата Италии.

Не пропустите: "Бернли" и "Арсенал" сыграли вничью в матче АПЛ| http://soccernews.ru