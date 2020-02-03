Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Удинезе" в Серии А
"Интер" обыграл "Удинезе" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей дубль оформил Ромелу Лукаку.
"Удинезе" - "Интер" - 0:2 (0:0)
Голы: Лукаку, 64 - 0:1, Лукаку, 71 (пенальти) - 0:2
"Удинезе": Муссо, Нюйтинк (Яяло, 72), Родриго Бекао, Де Майо, Ларсен, де Пауль, Сема (Зегелар, 72), Мандрагора, Фофана (Теодорчик, 83), Лазанья, Окака Чука.
"Интер": Паделли, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Янг, Барелла, Мозес (Д`Амброзио, 83), Весино, Эриксен (Брозович, 58), Эспозито (Санчес, 59), Лукаку.
"Интер" занимает 2 место в турнирной таблице Серии А, набрав 51 балл.У "Удинезе" 24 очка и 15 позиция.
9 феврали черно-синие встретятся с "Миланом" в рамках 23-го тура чемпионата Италии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|21
|49
|4
|Аталанта
|22
|39
|5
|Рома
|22
|39
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Хеллас Верона
|21
|30
|10
|Болонья
|22
|30
|11
|Наполи
|21
|27
|12
|Торино
|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15