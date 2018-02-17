Дубль Лукаку выводит "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинал Кубка Англии

Субботняя программа матчей 1/8 финала Кубка Англии завершалась противостоянием на забитом под завязку стадионе "Джон Смитс", где местный "Хаддерсфилд" принимал "Манчестер Юнайтед". Команды уже сыграли обе встречи между собой в чемпионате. "Терьеры" в первом круге сотворили сенсацию, переиграв манкунианцев, а две недели назад подопечные Жозе Моуринью взяли реванш, хотя без определенных проблем для самого титулованного английского клуба не обошлось.

На пути к пятому раунду ребята Давида Вагнера по очереди выбили двух представителей Чемпионшипа "Болтон" и "Бирмингем". "Красные дьяволы" без проблем разобрались с "Дерби" и "Йовил Таун". Что касается стартовых составов, то "Хаддерсфилд" выставил сильнейший состав, потому как для них возможность выхода в четвертьфинал – само по себе историческое событие. Тренерский штаб "Юнайтед", несмотря на ближайший матч в Лиге Чемпионов с "Севильей" применил лишь точечную ротацию. Железобетонно основные игроки Янг, Смоллинг, Матич, Санчес и Лукаку появились на поле с первых минут. Поль Погба накануне заболел и не попал даже в заявку.

Первое атакующее действие в матче осталось за хозяевами поля: Куанер хорошо подключился по правому флангу, но точный удар не получилось нанести. Гости молниеносно ответили, вот только их выпад завершился взятием ворот. На третьей минуте встречи Лукаку ворвался в штрафную, легко обыграл одного из центральных защитников и выстрелил точно в ближнюю "шестерку". Забив быстрый гол, "красные дьяволы" отдали мяч сопернику, сосредоточившись на игре вторым номером. На экваторе первого тайма "Хаддерсфилд" обязан был восстанавливать паритет, но Том Инс откровенно простил "Юнайтед".

К перерыву снаряд еще дважды побывал в сетке ворот Лессля, но оба раза гол справедливо не был засчитан. Сначала мяч Хуана Маты отменили видеоассистенты, которые подсказали главному арбитру, что испанец находился в офсайде. А уже в компенсированное время боковой судья четко зафиксировал положение вне игры у Матича.

Начало второй 45-ти минутки осталось за подопечными Давида Вагнера, правда, опять-таки отличиться суждено было манкунианцам. На этот раз для взятия ворот гостям понадобилось десять минут: Лукаку вывалился на свидание с голкипером и без проблем оформил дубль. После второго пропущенного гола у футболистов "Хаддерсфилда" элементарно опустились руки, а сама игра перешла в "сонный" режим.

Таким образом, благодаря дублю Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Хаддерсфилдом" и выходит в четвертьфинал Кубка Англии.

"Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед" – 0:2

Голы: Лукаку, 3 – 0:1, Лукаку, 55 – 0:2

"Хаддерсфилд": Лессль, Хадерджонай (Т. Смит, 70), Занка, Шиндлер, Конголо (Мэлоун, 70), Биллинг, Уильямс, Куанер, Инс, ван Ла Парра (Сабири, 84), Мунье

"Ман Юнайтед": Ромеро, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Матич, Каррик, Мактоминай, Мата (Лингард, 81), Санчес (Мартиаль, 75), Лукаку (Байи, 90+3)

Богдан Архипенко

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