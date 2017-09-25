Дубль Ляказетта и старания Санчеса: "Арсенал" побеждает "Вест Бромвич"

Последним матчем шестого тура английской Премьер Лиги стал поединок на "Эмирейтс", где в гости к "Арсеналу" пожаловал "Вест Бромвич". Фаворит втсречи был очевиден – не очень удачно стартовавший коллектив Венгера просто обязан был брать 3 очка на домашней арене. Подопечные Пулиса были готовы оказать достойное сопротивление "канонирам", ведь в их составе имелось несколько опытных футболистов, очень хорошо знакомых с "Арсеналом". Не решился Арсен Венгер выпустить с первых минут Месута Озила, который только недавно восстановился от травмы.

Без раскачки начали команды матч, и уже на первых минутах хозяева получили право на опасный штрафной, который заработал Санчес. Сам пострадавший и исполнил стандарт, но после его удара мяч пролетел рядом со штангой. Очень быстро ответили "дрозды": Родригес получил пас от Бэрри на левом фланге, продвинулся к воротам, обыграв Мустафи, и нанес удар в дальний угол – штанга спасла "Арсенал".

Вскоре "канониры" взяли мяч под контроль, проводя атаку за атакой на ворота "Вест Бромвича". В середине тайма еще один штрафной заработали хозяева – Эль Ненни получил по ногам в опасной близости от ворот Фостера. В метре от линии штрафной был установлен мяч, Алексис Санчес отменным ударов угодил в перекладину, а Ляказетт был первым на добивание – 1:0 в пользу "Арсенала". Тут же побежали "канониры" забивать второй гол, не давая гостям даже шанса на контратаку.

За 10 минут до конца тайм Санчес вновь пробивал по воротам со штрафного, заработанного Ляказеттом, но на этот раз чилиец не попал в створ. А уже в следующей атаке футболисты "Вест Бромвича" просто обязаны были сравнивать счет: Крыховяк принял мяч на левой стороне штрафной и тут же перевел мяч направо Родригесу, который головой пробил в противоход Чеху, но голкипера подстраховал Монреаль, который выбил мяч из пустых ворот. В добавленное время "дрозды" имели еще одни шанс сравнять счет, однако после прострела Гиббса с фланга никто из приезжих футболистов не смог переправить мяч в ворота.

Уже в начале второй половины "Арсенал" мог увеличивать свое преимущество: Колашинац с левого фланга отпасовал в центр штрафной гостей на Эль Ненни, тот чуть правее Ляказетту, а француз из убойной позиции пробил выше ворот, угодив при этом в защитника "Вест Бромвича". Редко "дрозды" отвечали своими атаками, пытаясь в первую очередь доставлять мяч дальними забросами на фланги.

Ближе к середине тайма в ворота гостей был назначен пенальти: Рэмзи слева в штрафной начал прорываться к воротам Фостера, немного подтолкнул его Ньом, а судья указал на точку. Пошел делать дубль Ляказетт, и его удар в левый нижний угол был точным – 2:0. Практически в следующей же атаке француз мог забивать и третий: принял он мяч на правой стороне штрафной площади, обыграл вышедшего из ворот Фостера, но его удар пришелся выше ворот.

Не успокаивалась "канониры" до самого конца матча, пытаясь еще больше порадовать своих болельщиков. На последней минуте основного времени Жиру и Рэмзи убежали в перспективную контратаку, француз отпасовал направно Аарону, удар которого пришелся прямиком в голкипера гостей. Побеждает "Арсенал" и поднимается на 7 место турнирной таблицы, имея в своем активе 10 очков.

"Арсенал" – "Вест Бромвич" – 2:0

Голы: Ляказетт, 20 – 1:0, Ляказетт, 68, с пенальти – 2:0.

"Арсенал": Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Мустафи, Рэмзи (Мэйтленд Найлз, 93), Джака, Санчес (Озил, 83), Эль Ненни, Бельерин, Ляказетт (Жиру, 82).

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Эванс, Гиббс, Доусон, Крыховяк, Ливермор (Моррисон, 63), Робсон-Кану (Рондон, 64), Бэрри, Ньом (Филлипс, 75), Родригес.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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