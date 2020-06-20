Дубль Малкома помог "Зениту" разгромить ЦСКА

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Дубль Малкома помог "Зениту" разгромить ЦСКА

В центральном матче 23-го тура РПЛ "Зенит" уверенно разобрался с ЦСКА.

Отметим, что два гола записал на свой счет Малком. Это первый дубль бразильца в составе питерского клуба.

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Локомотив" на 12 очков. ЦСКА идет пятым.

ЦСКА - "Зенит" 0:4

Голы: Иванович, 2 - 0:1, Малком, 9 - 0:2, Малком, 45 - 0:3, Дриусси (пен), 90 - 0:4

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тикнизян, 84), Карпов, Васин (Марадишвили, 46), Набабкин (Магнуссон, 46), Сигурдссон (Бийол, 65), Обляков, Влашич, Бистрович (Кучаев, 76), Дивеев, Чалов.

"Зенит": Лунев, Ракицкий, Караваев, Иванович, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос (Мусаев, 90), Кузяев (Ерохин, 62), Малком (Дриусси, 61), Дзюба (Ригони, 90), Азмун (Сутормин, 74).

Удаление: Карпов (89).                 

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