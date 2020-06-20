Дубль Малкома помог "Зениту" разгромить ЦСКА
В центральном матче 23-го тура РПЛ "Зенит" уверенно разобрался с ЦСКА.
Отметим, что два гола записал на свой счет Малком. Это первый дубль бразильца в составе питерского клуба.
"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Локомотив" на 12 очков. ЦСКА идет пятым.
ЦСКА - "Зенит" 0:4
Голы: Иванович, 2 - 0:1, Малком, 9 - 0:2, Малком, 45 - 0:3, Дриусси (пен), 90 - 0:4
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тикнизян, 84), Карпов, Васин (Марадишвили, 46), Набабкин (Магнуссон, 46), Сигурдссон (Бийол, 65), Обляков, Влашич, Бистрович (Кучаев, 76), Дивеев, Чалов.
"Зенит": Лунев, Ракицкий, Караваев, Иванович, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос (Мусаев, 90), Кузяев (Ерохин, 62), Малком (Дриусси, 61), Дзюба (Ригони, 90), Азмун (Сутормин, 74).
Удаление: Карпов (89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22