Дубль Мареги вывел "Порту" на первое место в Примейре
В матче 17-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своем поле одержал волевую победу над "Гимарайншем". Дублем у "драконов" отметился Мусса Марега, еще по мячу забили Венсан Абубакар и Ясин Браими. У гостей голы на счету Рафиньи и Элдона. Эта победа позволила "Порту" выйти на первое место в Примейре.
"Порту" - "Гимарайнш" - 4:2 (0:1)
Голы: Рафинья, 21 - 0:1, Абубакар, 57 - 1:1, Браими, 62 - 2:1, Марега, 79 - 3:1, Марега, 83 - 4:1, Элдон, 87 - 4:2
"Порту": Жозе Са, Перейра, Маркано, Рейес, Теллес, Торрес, Браими (Лаюн, 80), Перейра, Корона (Эрнани, 64), Абубакар, Марега (Соареш, 84)
"Гимарайнш": Жезус, Н'Кломанде, Валенте, Жубал, Гарсия, Рамос (Старжон, 67), Миранда, Рафинья (Ринкон, 79), Уртадо (Кико, 85), Элдон, Тальо
Положение лидеров: Порту - 45, Спортинг - 43, Бенфика - 40, Брага - 37...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|15
|39
|2
|Спортинг Лиссабон
|15
|39
|3
|Бенфика
|15
|36
|4
|Брага
|15
|31
|5
|Маритиму
|15
|27
|6
|Рио Аве
|15
|24
|7
|Витория Гимарайнш
|15
|23
|8
|Боавишта
|15
|20
|9
|Дешпортиво Чавес
|15
|19
|10
|Белененсиш
|15
|17
|11
|Портимоненсе
|15
|16
|12
|КД Тондела
|15
|15
|13
|Фейренсе
|15
|14
|14
|Дешпортиво Авеш
|15
|13
|15
|Пасуш де Феррейра
|15
|13
|16
|Морейренсе ФК
|15
|11
|17
|Эшторил
|15
|11
|18
|Витория Сетубал
|15
|10