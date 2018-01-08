Дубль Мареги вывел "Порту" на первое место в Примейре

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Дубль Мареги вывел "Порту" на первое место в Примейре

В матче 17-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своем поле одержал волевую победу над "Гимарайншем". Дублем у "драконов" отметился Мусса Марега, еще по мячу забили Венсан Абубакар и Ясин Браими. У гостей голы на счету Рафиньи и Элдона. Эта победа позволила "Порту" выйти на первое место в Примейре.

"Порту" - "Гимарайнш" - 4:2 (0:1)
Голы: Рафинья, 21 - 0:1, Абубакар, 57 - 1:1, Браими, 62 - 2:1, Марега, 79 - 3:1, Марега, 83 - 4:1, Элдон, 87 - 4:2

"Порту": Жозе Са, Перейра, Маркано, Рейес, Теллес, Торрес, Браими (Лаюн, 80), Перейра, Корона (Эрнани, 64), Абубакар, Марега (Соареш, 84)

"Гимарайнш": Жезус, Н'Кломанде, Валенте, Жубал, Гарсия, Рамос (Старжон, 67), Миранда, Рафинья (Ринкон, 79), Уртадо (Кико, 85), Элдон, Тальо

Положение лидеров: Порту - 45, Спортинг - 43, Бенфика - 40, Брага - 37...

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