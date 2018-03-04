Дубль Марио Гомеса помог "Штутгарту" в результативном матче обыграть "Кельн"

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Дубль Марио Гомеса помог "Штутгарту" в результативном матче обыграть "Кельн"В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" в гостях одержал победу над "Кельном".

"Кельн" - "Штутгарт" - 2:3

Голы: Писарро, 7 - 1:0, Гомес, 45 - 1:1, Гомес, 45+2 - 1:2, Бек, 57 - 1:3, Йойич, 87 - 2:3.

"Кельн": Хорн, Соренсен (Кордоба, 69), Мере, Хайнц, Риссе, Хогер, Козьелло (Йойич, 83), Эктор, Осако,  Теродде, Писарро (Битенкур, 60).

"Штутгарт": Цилер, Бек, Баумгартль, Павар, Инсуа, Гентнер, Аскасибар (Аого, 66), Бадштубер, Томми (Аколо, 77), Гинчек (Камински, 90+2), Гомес.

Напомним, вчера "РБ Лейпциг" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью. | soccernews.ru

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