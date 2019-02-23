Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Ним"

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Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Ним"

В матче 26-го тура чемпионата Франции ПСЖ в гостевом матче обыграл "Ним".

В составе хозяев голами отметились полузащитник Кристофер Нкунку с помощью передачи хавбека Марко Верратти и Киллиан Мбаппе, оформивший дубль.

ПСЖ - "Ним" - 3:0.

Голы: Нкунку, 40 - 1:0, Мбаппе, 69 - 2:0, Мбаппе, 89 - 3:0.

ПСЖ - Ареоля, Дани Алвес (Дагба, 73), Бернат, Тиаго Силва, Курзава, Нкунку, Верратти (Нсоки, 81), Шупо-Мотинг (Диаби, 80), Паредес, Маркиньос, Мбаппе.

 "Ним" - Бернардони, Бриансон, Алакуш, Ландр, Буанга, Ферри, Бобишон (Тиуб, 65), Саванье, Рипар (Гийом, 76), Мауасса, Валль (Бозок, 89).

ПСЖ, набрав 68 баллов, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, "Ним" с 36 очками занимает 11-е место.

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