Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить "Монпелье"
Стартовал 21 тур французской Лиги 1. В Париже ПСЖ принимал "Монпелье". Гости уже на 19 минуте остались в меньшинстве после удаления вратаря команды Омлина. Но до перерыва подопечные Почеттино смогли поразить ворота соперника лишь однажды. А вот во втором тайме тройка атаки парижан вдоволь поиздевалась над обороной "Монпелье". Всего за 3 минуты, с 60 по 63, Неймар, Икарди и Мбаппе запили 3 мяча. После этого стало ясно, что исход встречи решен и игра успокоилась. Матч завершился со счетом 4:0.
ПСЖ - "Монпелье" 4:0 (1:0)
Голы: Мбаппе, 34 - 1:0, Неймар, 60 - 2:0, Икарди, 61 - 3:0, Мбаппе, 63 - 4:0
Удаление: Омлин, 19
ПСЖ: Навас (Рико, 46), Диалло, Курзава (Баккер, 76), Флоренци, Маркиньос (Керер, 52), Ди Мария, Паредес (Данилу Перейра, 76), Верратти, Икарди (Сарабия, 82), Мбаппе, Неймар.
"Монпелье": Омлин, Илтон, Конгре (Коцца, 68), Суке, Ристич (Берто, 21), Самбия, Ле Таллек (Мавидиди, 68), Саванье, Молле (Шотар, 35), Педру Мендеш, Лаборд (Ваи, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13