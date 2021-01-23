Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить "Монпелье"

Теги килиан мбаппепсжмонпелье

Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить "Монпелье"Стартовал 21 тур французской Лиги 1. В Париже ПСЖ принимал "Монпелье". Гости уже на 19 минуте остались в меньшинстве после удаления вратаря команды Омлина. Но до перерыва подопечные Почеттино смогли поразить ворота соперника лишь однажды. А вот во втором тайме тройка атаки парижан вдоволь поиздевалась над обороной "Монпелье". Всего за 3 минуты, с 60 по 63, Неймар, Икарди и Мбаппе запили 3 мяча. После этого стало ясно, что исход встречи решен и игра успокоилась. Матч завершился со счетом 4:0.

ПСЖ - "Монпелье" 4:0 (1:0)

Голы: Мбаппе, 34 - 1:0, Неймар, 60 - 2:0, Икарди, 61 - 3:0, Мбаппе, 63 - 4:0
Удаление: Омлин, 19

ПСЖ: Навас (Рико, 46), Диалло, Курзава (Баккер, 76), Флоренци, Маркиньос (Керер, 52), Ди Мария, Паредес (Данилу Перейра, 76), Верратти, Икарди (Сарабия, 82), Мбаппе, Неймар.

"Монпелье": Омлин, Илтон, Конгре (Коцца, 68), Суке, Ристич (Берто, 21), Самбия, Ле Таллек (Мавидиди, 68), Саванье, Молле (Шотар, 35), Педру Мендеш, Лаборд (Ваи, 68).  

Читайте также: Ривалдо назвал четыре причины для перехода Месси в ПСЖ | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 22 января

Главные новости дня: 22 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов