Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить "Монпелье"

Стартовал 21 тур французской Лиги 1. В Париже ПСЖ принимал "Монпелье". Гости уже на 19 минуте остались в меньшинстве после удаления вратаря команды Омлина. Но до перерыва подопечные Почеттино смогли поразить ворота соперника лишь однажды. А вот во втором тайме тройка атаки парижан вдоволь поиздевалась над обороной "Монпелье". Всего за 3 минуты, с 60 по 63, Неймар, Икарди и Мбаппе запили 3 мяча. После этого стало ясно, что исход встречи решен и игра успокоилась. Матч завершился со счетом 4:0.

ПСЖ - "Монпелье" 4:0 (1:0)

Голы: Мбаппе, 34 - 1:0, Неймар, 60 - 2:0, Икарди, 61 - 3:0, Мбаппе, 63 - 4:0

Удаление: Омлин, 19

ПСЖ: Навас (Рико, 46), Диалло, Курзава (Баккер, 76), Флоренци, Маркиньос (Керер, 52), Ди Мария, Паредес (Данилу Перейра, 76), Верратти, Икарди (Сарабия, 82), Мбаппе, Неймар.