Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить "Ним" в Лиге 1
ПСЖ разгромил "Ним" в матче 7-го тура чемпионата Франции.
В составе парижан дубль оформил Кильян Мбаппе.
"Ним" - ПСЖ - 0:4 (0:1)
Голы: Мбаппе, 32 - 0:1, Флоренци, 77 - 0:2, Мбаппе, 83 - 0:3, Сарабия, 88 - 0:4.
"Ним": Рейне, Ландре, Бюрнер, Мигель, Паке, До, Кубас (Мартинес, 54), Элиассон (Коне, 85), Фомба (Алинви, 89), Ру (Ариби, 67), Рипар (Мажуга, 85).
ПСЖ: Навас, Флоренци (Руис-Атиль, 84), Кимпембе, Диалло, Баккер, Гей, Сарабия, Рафинья (Дагба, 58), Паредес (Эррера, 11), Мбаппе (Хесе, 84), Кин.
ПСЖ после 7 туров Лиги 1 занимает 1 место.
Не пропустите: Тухель рассказал о кадровых проблемах ПСЖ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Тухель заявил, что Неймар примет участие в матче ЛЧ с "Манчестер Юнайтед"
-
Геркус: "Тедеско не очень-то рвется продлевать контракт со "Спартаком"
-
Сульшер поделился мыслями о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"
-
Тер Штеген пропустит матч против "Реала"
-
На матче ЛЧ "Ренн" - "Краснодар" смогут присутствовать до пяти тысяч зрителей
-
Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить "Ним" в Лиге 1
-
Черчесов высказался по поводу игры нападающего Артема Дзюбы
-
"Химки" арендовали двух игроков "Ростова"
-
Шесть игроков "Торино" заразились коронавирусом
-
1
Роналду во время прямого эфира поделился знаниями русского языка
-
Отец Влашича поделился мнением о будущем своего сына
-
Мозес впервые посетил "Открытие Арену"
-
Черчесов рассказал, почему призывал голосовать за поправки в Конституцию
-
"Россия, я не забыл тебя". Промес опубликовал фото с российским флагом
-
Черчесов рассказал, чего еще хочет добиться в качестве тренера сборной России
-
"Тоттенхэм" объявил о трансфере из "Суонси" защитника Джо Родона
-
Заболотный: "Хочется показать, что "Сочи" ничем не хуже "Зенита"
-
Погребняк вернулся в "Урал"
-
Эдегор получил травму правой камбаловидной мышцы
-
1
Влашич рассказал о целях ЦСКА на сезон-2020/21
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13