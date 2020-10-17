Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить "Ним" в Лиге 1

Теги псжним

Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить "Ним" в Лиге 1

ПСЖ разгромил "Ним" в матче 7-го тура чемпионата Франции.

В составе парижан дубль оформил Кильян Мбаппе.

"Ним" - ПСЖ - 0:4 (0:1)

Голы: Мбаппе, 32 - 0:1, Флоренци, 77 - 0:2, Мбаппе, 83 - 0:3, Сарабия, 88 - 0:4.

"Ним": Рейне, Ландре, Бюрнер, Мигель, Паке, До, Кубас (Мартинес, 54), Элиассон (Коне, 85), Фомба (Алинви, 89), Ру (Ариби, 67), Рипар (Мажуга, 85).

ПСЖ: Навас, Флоренци (Руис-Атиль, 84), Кимпембе, Диалло, Баккер, Гей, Сарабия, Рафинья (Дагба, 58), Паредес (Эррера, 11), Мбаппе (Хесе, 84), Кин.

ПСЖ после 7 туров Лиги 1 занимает 1 место.

Не пропустите: Тухель рассказал о кадровых проблемах ПСЖ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

На матче ЛЧ "Ренн" - "Краснодар" смогут присутствовать до пяти тысяч зрителей

На матче ЛЧ "Ренн" - "Краснодар" смогут присутствовать до пяти тысяч зрителей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов