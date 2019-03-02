Дубль Мбаппе принёс ПСЖ очередную победу в Лиге 1
В рамках 27-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде с трудом выиграл у "Кана". Очередную победу столичному гегемону принесли два гола Килиана Мбаппе, у хозяев забил Родриг Казимир Нинга.
"Кан" – ПСЖ - 1:2
Голы: Нинга, 56 - 1:0, Мбаппе, 59 (пенальти) - 1:1, Мбаппе, 87 - 1:2.
"Кан": Самба, Гильбер, Армугом, Гради, Заари, Фажр, Кауи (Деменге, 64), Диоманде, Онианге (Жозеф, 88), Кривелли (Бовю, 73), Нинга.
ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Менье, Керер, Дани Алвес (Шупо-Мотинг, 78), Ди Мария (Дракслер, 65), Паредес, Диаби (Бернат, 71), Нкунку, Курзава, Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|68
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|26
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Марсель
|26
|41
|6
|Реймс
|26
|41
|7
|Монпелье
|26
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ренн
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|26
|30
|15
|Тулуза
|26
|28
|16
|Монако
|26
|25
|17
|Амьен
|26
|24
|18
|ФК Кан
|26
|20
|19
|Дижон
|25
|20
|20
|Генгам
|26
|18