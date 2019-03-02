Дубль Мбаппе принёс ПСЖ очередную победу в Лиге 1

В рамках 27-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде с трудом выиграл у "Кана". Очередную победу столичному гегемону принесли два гола Килиана Мбаппе, у хозяев забил Родриг Казимир Нинга.

"Кан" – ПСЖ - 1:2

Голы: Нинга, 56 - 1:0, Мбаппе, 59 (пенальти) - 1:1, Мбаппе, 87 - 1:2.

"Кан": Самба, Гильбер, Армугом, Гради, Заари, Фажр, Кауи (Деменге, 64), Диоманде, Онианге (Жозеф, 88), Кривелли (Бовю, 73), Нинга.

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Менье, Керер, Дани Алвес (Шупо-Мотинг, 78), Ди Мария (Дракслер, 65), Паредес, Диаби (Бернат, 71), Нкунку, Курзава, Мбаппе.

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