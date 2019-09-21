Дубль Мелкадзе помог "Тамбову" обыграть "Ростов"

Теги тамбовростов

Дубль Мелкадзе помог "Тамбову" обыграть "Ростов"

"Тамбов" обыграл "Ростов" в матче 10-го тура чемпионата России.

В составе победителей дубль оформил нападающий Георгий Мелкадзе.

"Тамбов" - "Ростов" - 2:1 (1:1)

Голы: Шомуродов, 27 - 0:1, Мелкадзе, 38 - 1:1, Мелкадзе, 61 - 2:1.

"Тамбов": Шелия, Рыбин, Тетрашвили, Грицаенко, Ойеволе, Таказов, Осипенко, Карасев (Кулик, 89), Мелкадзе (Чернышов, 65), Костюков (Аппаев, 66), Обухов.

"Ростов": Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Еременко, Попов, Глебов (Долгов, 79), Ионов, Байрамян (Ведерников, 87), Шомуродов.

"Тамбов" с 8 очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 20 очками расположился на 3 позиции.

А еще: "Зенит" разгромил "Рубин" - 5:0. Сутормин оформил дубль | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Гранада" - "Барселона": видеотрансляция матча 5-го тура Примеры

"Гранада" - "Барселона": видеотрансляция матча 5-го тура Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов