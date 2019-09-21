Дубль Мелкадзе помог "Тамбову" обыграть "Ростов"

"Тамбов" обыграл "Ростов" в матче 10-го тура чемпионата России.

В составе победителей дубль оформил нападающий Георгий Мелкадзе.

"Тамбов" - "Ростов" - 2:1 (1:1)

Голы: Шомуродов, 27 - 0:1, Мелкадзе, 38 - 1:1, Мелкадзе, 61 - 2:1.

"Тамбов": Шелия, Рыбин, Тетрашвили, Грицаенко, Ойеволе, Таказов, Осипенко, Карасев (Кулик, 89), Мелкадзе (Чернышов, 65), Костюков (Аппаев, 66), Обухов.

"Ростов": Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Еременко, Попов, Глебов (Долгов, 79), Ионов, Байрамян (Ведерников, 87), Шомуродов.

"Тамбов" с 8 очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 20 очками расположился на 3 позиции.

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