Дубль Мертенса принес "Наполи" выездную победу над "Ромой"

Фото: Твиттер @sscnapoli

В Риме состоялся заключительный матч в рамках 28 тура итальянской Серии А. "Рома" на своем поле принимала "Наполи" и уступила со счетом 0:2. Оба гола у гостей забил бельгийский нападающий Дрис Мертенс. Поражение стало вторым подряд в чемпионате Италии для подопечных Паулу Фонсеки. "Неаполитанцы" благодаря этой победе закрепились на 5 строчке в турнирной таблице, набрав 53 очка за 27 игр. У хозяев осталось 50 баллов и 6 место в Серии А.

"Рома" - "Наполи" 0:2 (0:2)

Голы: Мертенс, 27 - 0:1, Мертенс, 34 - 0:2

"Рома": Лопес, Спинаццола, Рожер, Манчини, Карсдорп, Пеллегрини (Кумбула, 83), Кристанте, Эль-Шаарави, Диавара (Вильяр, 67), Педро (Карлес Перес, 67), Джеко (Майораль, 67).

"Наполи": Оспина, Хюсай, Максимович (Манолас, 86), Мариу Руй, Кулибали, Демме, Фабиан Руис, Политано (Лосано, 73), Зелиньски (Элмаз, 73), Инсинье (Бакайоко, 87), Мертенс (Осимхен, 66).