Дубль Месси помог Аргентине разгромить Боливию в Кубке Америки, Уругвай одолел Парагвай

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В ночь на вторник в рамках 5-го тура группового этапа Кубка Америки-2021 состоялись два матча.

Аргентина уверенно победила Боливию со счетом 4:1. Героем встречи стал капитан "альбиселесте" Лионель Месси, который ещё до перерыва дважды забил сам и сделал один ассист.

Уругвай и Парагвай в очной игре определяли, кто займёт второе место в группе. В итоге всё решил единственный гол уругвайца Эдинсона Кавани с пенальти.

Боливия – Аргентина - 1:4

Голы: 0:1 – 6 Гомес, 0:2 – 33, пенальти Месси, 0:3 – 42 Месси, 1:3 – 60 Сааведра, 1:4 – 65 Мартинес.

Боливия: Лампе, Сааведра (Вильярроэль, 85), Акин, Джузино, Фернандес (Вайяр, 81), Хустиниано, Чура (Вака, 61), Вака, Сеспедес (Сагредо, 61), Бехарано, Альварес (Рамальо, 61).

Аргентина: Армани, Монтиель, Пеццелья, Мартинес, Акунья, Родригес (Паредес, 71), Паласиос (Домингес, 71), Корреа (Ло Чельсо, 64), Месси, Гомес (Альварес, 56), Агуэро (Мартинес, 63).



Уругвай – Парагвай - 1:0

Гол: 1:0 – 21, пенальти Кавани.

Уругвай: Муслера, Нандес, Годин (Коатес, 46), Хименес, Винья, Вальверде (Торрейра, 76), Весино (Касерес, 57), Бентанкур, де ла Крус, Кавани (Суарес, 68), де Арраскаэта (Торрес, 67).

Парагвай: Сильва, Эспинола (Мартинес, 57), Рохас, Алонсо, Альдерете, Самудио (Кубас, 73), Вильясанти, Хименес (Санчес, 74), Ромеро, Альмирон (Ромеро, 33), Авалос (Гонсалес, 57).

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