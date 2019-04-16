Дубль Месси помог "Барселоне" обыграть "Манчестер Юнайтед" и пройти в полуфинал Лиги чемпионов

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Дубль Месси помог "Барселоне" обыграть "Манчестер Юнайтед" и пройти в полуфинал Лиги чемпионов

Сегодня, 16 апреля, "Барселона" разгромила "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Счет был открыт на 15-й минуте нападающим каталонцев Лионелем Месси, спустя 4 минуты капитан "Барселоны" удвоил преимущество. Во втором тайме голом отметился Филипе Коутиньо.

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" - 3:0 (1:0)

Голы: Месси, 15 - 1:0, Месси, 20 - 2:0, Коутиньо, 61 - 3:0

арселона": тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 71), Лангле, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75), Коутиньо (Дембеле, 81), Месси, Суарес.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Янг, Джонс, Линделеф, Лингард(Санчес, 80), Фред, Погба, Мактомини, Марсьяль (Диогу Далот, 65), Рэшфорд (Лукаку, 73).

Таким образом, по итогам двух встреч в полуфинал Лиги чемпионов проходит "Барселона".

Завтра, 17 апреля, состоятся заключительные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, в которых "Порту" встретится с "Ливерпулем", а "Тоттенхэм" сразится с "Манчестер Сити".

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