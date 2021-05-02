Дубль Месси помог "Барселоне" одолеть "Валенсию"

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Дубль Месси помог "Барселоне" одолеть "Валенсию"Фото: Digi Sport

В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" добыла волевую победу над "Валенсией".

Каталонцы продолжают занимать третье место и отстают от лидирующего "Атлетико" на два очка. В следующем туре команды встретятся в очном матче.

"Валенсия" - "Барселона" 2:3

Голы: Габриэл Паулиста, 50 - 1:0, Месси, 57 - 1:1, Гризманн, 63 - 1:2, Месси, 69 - 1:3, Солер, 83 - 2:3

"Валенсия": Силлессен, Тони Лато (Диакаби, 64), Гильямон (Гамейро, 79), Гайя, Васс, Гедеш, Рачич (Олива, 79), Габриэл Паулиста, Солер, Тьерри Коррейя, Макси Гомес.

"Барселона": тер Штеген, Дест (Серджи Роберто, 75), Араухо, Лангле, Альба, де Йонг, Бускетс, Педри (Мориба, 75), Пике, Месси, Гризманн.

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3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
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