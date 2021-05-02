Дубль Месси помог "Барселоне" одолеть "Валенсию"

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В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" добыла волевую победу над "Валенсией".

Каталонцы продолжают занимать третье место и отстают от лидирующего "Атлетико" на два очка. В следующем туре команды встретятся в очном матче.

"Валенсия" - "Барселона" 2:3

Голы: Габриэл Паулиста, 50 - 1:0, Месси, 57 - 1:1, Гризманн, 63 - 1:2, Месси, 69 - 1:3, Солер, 83 - 2:3

"Валенсия": Силлессен, Тони Лато (Диакаби, 64), Гильямон (Гамейро, 79), Гайя, Васс, Гедеш, Рачич (Олива, 79), Габриэл Паулиста, Солер, Тьерри Коррейя, Макси Гомес.

"Барселона": тер Штеген, Дест (Серджи Роберто, 75), Араухо, Лангле, Альба, де Йонг, Бускетс, Педри (Мориба, 75), Пике, Месси, Гризманн.

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