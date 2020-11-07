Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис"
В 9-м туре испанской Примеры "Барселона" разгромила "Бетис".
Дублем в матче отметился Лионель Месси, также по голу за хозяев забили Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Педри. В составе гостей забили Антонио Санабрия и Лорен Морон.
"Барса" поднялась на восьмое место в чемпионате, при этом у них две игры в запасе.
"Барселона" - "Бетис" 5:2
Голы: Дембеле, 22 - 1:0, Санабрия, 45 - 1:1, Гризманн, 49 - 2:1, Месси (пен), 61 - 3:1, Морон, 73 - 3:2, Месси, 82 - 4:2, Педри, 90 - 5:2
"Барселона": тер Штеген, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Пике, Педри, де Йонг, Дембеле (Тринкау, 66), Бускетс (Пьянич, 86), Фати (Месси, 46), Гризманн (Брэйтуэйт, 78).
"Бетис": Браво, Бартра, Эмерсон, Манди, Морено, Родригес, Вильям Карвалью, Хоакин (Руибаль, 63), Каналес (Родри, 86), Тельо (Руис, 63), Санабрия (Морон, 71).
Удаление: Манди (60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14