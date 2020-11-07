Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис"

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Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис"

В 9-м туре испанской Примеры "Барселона" разгромила "Бетис".

Дублем в матче отметился Лионель Месси, также по голу за хозяев забили Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Педри. В составе гостей забили Антонио Санабрия и Лорен Морон.

"Барса" поднялась на восьмое место в чемпионате, при этом у них две игры в запасе.

"Барселона" - "Бетис" 5:2

Голы: Дембеле, 22 - 1:0, Санабрия, 45 - 1:1, Гризманн, 49 - 2:1, Месси (пен), 61 - 3:1, Морон, 73 - 3:2, Месси, 82 - 4:2, Педри, 90 - 5:2

"Барселона": тер Штеген, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Пике, Педри, де Йонг, Дембеле (Тринкау, 66), Бускетс (Пьянич, 86), Фати (Месси, 46), Гризманн (Брэйтуэйт, 78).

"Бетис": Браво, Бартра, Эмерсон, Манди, Морено, Родригес, Вильям Карвалью, Хоакин (Руибаль, 63), Каналес (Родри, 86), Тельо (Руис, 63), Санабрия (Морон, 71).

Удаление: Манди (60).

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