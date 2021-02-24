Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Эльче"
В перенесенном матче 1-го тура испанской Примеры "Барселона" разгромила "Эльче".
Благодаря победе каталонцы вышли на третье место. Отставание от лидирующего "Атлетико" составляет 5 очков.
"Барселона" - "Эльче" 3:0
Голы: Месси, 48 - 1:0, Месси, 68 - 2:0, Альба, 73 - 3:0
"Барселона": тер Штеген, Умтити, Мингеса, Пике (Лангле, 77), Альба (Дест, 77), Пьянич (Дембеле, 46), де Йонг, Педри, Тринкау (Бускетс, 67), Брэйтуэйт (Гризманн, 76), Месси.
"Эльче": Бадия, Мигель Анхель (Фидель, 60), Хосема, Верду, Мохика, Ригони (Моренте, 60), Мфулу (Луисми, 81), Милья (Нино, 72), Гути, Барраган, Бойе (Каррильо, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14