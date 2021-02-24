Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Эльче"

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Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Эльче"

В перенесенном матче 1-го тура испанской Примеры "Барселона" разгромила "Эльче".

Благодаря победе каталонцы вышли на третье место. Отставание от лидирующего "Атлетико" составляет 5 очков.

"Барселона" - "Эльче" 3:0

Голы: Месси, 48 - 1:0, Месси, 68 - 2:0, Альба, 73 - 3:0

"Барселона": тер Штеген, Умтити, Мингеса, Пике (Лангле, 77), Альба (Дест, 77), Пьянич (Дембеле, 46), де Йонг, Педри, Тринкау (Бускетс, 67), Брэйтуэйт (Гризманн, 76), Месси.

"Эльче": Бадия, Мигель Анхель (Фидель, 60), Хосема, Верду, Мохика, Ригони (Моренте, 60), Мфулу (Луисми, 81), Милья (Нино, 72), Гути, Барраган, Бойе (Каррильо, 72).

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Целое Эльче "вынес"!...Мда...

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси король футбола, это знает даже моя тупая сестра и мой кот Бадр!

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