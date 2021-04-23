Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Хетафе"

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Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Хетафе"Фото: twitter.com/fcbarcelona

В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" одержала победу над "Хетафе".

"Барса" идет в чемпионате на третьем месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на 5 очков. Однако у каталонцев есть игра в запасе.

"Барселона" - "Хетафе" 5:2

Голы: Месси, 8 - 1:0, Лангле (аг), 12 - 1:1, Шакла (аг), 28 - 2:1, Месси, 33 - 3:1, Унал (пен), 69 - 3:2, Араухо, 87 - 4:2, Гризманн (пен), 90 - 5:2

"Барселона": тер Штеген, Мингеса (Умтити, 75), Альба, Пике (Араухо, 46), Серджи Роберто (Тринкау, 64), де Йонг, Бускетс, Педри, Лангле (Мориба, 46), Месси, Гризманн.

"Хетафе": Сория, Иглесиас, Джене, Чема Родригес (Миранда, 76), Суарес, Максимович (Арамбарри, 46), Кукурелья (Акуругу, 46), Кубо, Аленья (Абдулай, 46), Шакла, Анхель Родригес (Унал, 63).

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Король Хетафе))) Это знает даже Леся.

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