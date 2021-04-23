Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Хетафе"
Фото: twitter.com/fcbarcelona
В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" одержала победу над "Хетафе".
"Барса" идет в чемпионате на третьем месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на 5 очков. Однако у каталонцев есть игра в запасе.
"Барселона" - "Хетафе" 5:2
Голы: Месси, 8 - 1:0, Лангле (аг), 12 - 1:1, Шакла (аг), 28 - 2:1, Месси, 33 - 3:1, Унал (пен), 69 - 3:2, Араухо, 87 - 4:2, Гризманн (пен), 90 - 5:2
"Барселона": тер Штеген, Мингеса (Умтити, 75), Альба, Пике (Араухо, 46), Серджи Роберто (Тринкау, 64), де Йонг, Бускетс, Педри, Лангле (Мориба, 46), Месси, Гризманн.
"Хетафе": Сория, Иглесиас, Джене, Чема Родригес (Миранда, 76), Суарес, Максимович (Арамбарри, 46), Кукурелья (Акуругу, 46), Кубо, Аленья (Абдулай, 46), Шакла, Анхель Родригес (Унал, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14