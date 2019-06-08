Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить Никарагуа в товарищеском матче

Минувшей ночью состоялись два товарищеских матча с участием национальных сборных, представляющих американский континент.

Аргентина и Уругвай добились разгромных побед над Никарагуа и Панамой соответственно. Стоит отметить, что в составе "альбиселесте" дубль оформил Лионель Месси.

Аргентина – Никарагуа - 5:1

Голы: Месси, 37 - 1:0, Месси, 38 - 2:0, Мартинес, 63 - 3:0, Мартинес, 73 - 4:0, Перейра, 81 - 5:0, Баррера, 90 (пенальти) - 5:1.

Аргентина: Армани, Саравия, Отаменди, Фойт (Фунес Мори, 73), Акунья (де Пауль, 62), Паредес, Ло Чельсо, Родригес (Тальяфико, 56), Агуэро (Мартинес, 46), Месси (Дибала, 46), Суарес (Перейра, 57).



Уругвай – Панама - 3:0

Голы: Макси Гомес, 19 - 1:0, Суарес, 69 - 2:0, Вальверде, 79 - 3:0.

Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Лаксальт, Нандес (Перейро, 75), Лодейро (Кавани, 64), Бентанкур (Торрейра, 56), Весино (Вальверде, 46), де Арраскаэта (Родригес, 75), Макси Гомес (Суарес, 63).

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