Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить Никарагуа в товарищеском матче
Минувшей ночью состоялись два товарищеских матча с участием национальных сборных, представляющих американский континент.
Аргентина и Уругвай добились разгромных побед над Никарагуа и Панамой соответственно. Стоит отметить, что в составе "альбиселесте" дубль оформил Лионель Месси.
Аргентина – Никарагуа - 5:1
Голы: Месси, 37 - 1:0, Месси, 38 - 2:0, Мартинес, 63 - 3:0, Мартинес, 73 - 4:0, Перейра, 81 - 5:0, Баррера, 90 (пенальти) - 5:1.
Аргентина: Армани, Саравия, Отаменди, Фойт (Фунес Мори, 73), Акунья (де Пауль, 62), Паредес, Ло Чельсо, Родригес (Тальяфико, 56), Агуэро (Мартинес, 46), Месси (Дибала, 46), Суарес (Перейра, 57).
Уругвай – Панама - 3:0
Голы: Макси Гомес, 19 - 1:0, Суарес, 69 - 2:0, Вальверде, 79 - 3:0.
Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Лаксальт, Нандес (Перейро, 75), Лодейро (Кавани, 64), Бентанкур (Торрейра, 56), Весино (Вальверде, 46), де Арраскаэта (Родригес, 75), Макси Гомес (Суарес, 63).
Не пропустите: Агуэро: "Хочется выиграть Кубок Америки не для себя, а для Месси". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Рамос побил рекорд Касильяса по победам за сборную Испании
-
Азар обратился к болельщикам "Челси"
-
Испания разгромила Фарерские острова, Швеция обыграла Мальту и другие итоги матчей группы F
-
В группе B Украина разгромила Сербию, а Литва и Люксембург сыграли вничью
-
Официально: "Реал" объявил о переходе Азара
Лента новостей
-
Новый мяч АПЛ: появились первые фото
-
1
Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить Никарагуа в товарищеском матче
-
Футбол XXI века: "Аякс" (2000-2003)
-
Главные новости дня: 7 июня
-
2
Главный тренер Сан-Марино: "У России одна из лучших сборных в мире"
-
Рамос побил рекорд Касильяса по победам за сборную Испании
-
Модрич заявил, что Бэйл находится в потрясающей форме
-
"Челси" опубликовал ролик, посвященный Эдену Азару
-
"Реал" сделал видеопрезентацию в честь перехода Азара
-
2
Азар обратился к болельщикам "Челси"
-
В группе А Чехия обыграла Болгарию, а Черногория сыграла вничью с Косово
-
Сборная Дании на своем поле сыграла вничью с Ирландией
-
Испания разгромила Фарерские острова, Швеция обыграла Мальту и другие итоги матчей группы F
-
В группе B Украина разгромила Сербию, а Литва и Люксембург сыграли вничью
-
Роналду: "Играть в финале Лиги наций всегда особенно. А забивать голы в нем - вишенка на торте"
-
Николя Пепе может сменить "Лилль" на "Интер"
-
4
Официально: "Реал" объявил о переходе Азара
-
"Интер" планирует купить защитника "Арсенала"
-
Медицинский штаб ПСЖ отправился в Бразилию, чтобы оценить насколько серьезна травма Неймара
-
Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов"